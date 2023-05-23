Тунгуска 2.0 для ВС РФ: в Ростехе заявили о доработке ЗРПК "Панцирь-СМ"

Разработчики утверждают, что новая версия зенитной системы "Панцирь-СМ" должна быть более эффективной против беспилотников и ракет РСЗО HIMARS.

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Пердставители российская госкорпорации "Ростех" на выставке MILEX 2023 в Минске заявили, что компания завершает работу над модифицированным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ", предназначенным для сухопутных и воздушно-десантных войск. Ожидается, что новая версия системы поступит в подразделения ВС РФ и в некотором смысле будет представлять собой возврат к концепции системы 2К22 "Тунгуска", от которой она произошла. Об этом сообщает польское издание Defence 24.

"Работы по разработке модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси для сухопутных войск находятся на завершающем этапе испытаний", — сказали в госкорпорации.

Разработчики утверждают, что новая версия "Панцирь-СМ" доработана с учетом опыта боевых действий в Украине и должна быть более эффективной против целей, которые доставляют российским сухопутным войскам наибольшие проблемы, а именно — беспилотных летательных аппаратов, крылатых боеприпасов и управляемых артиллерийских ракет, таких как GMLRS системы HIMARS.

Также сообщается, что новый ЗРПК будет оснащен новой радиолокационной станцией с электронным сканированием и возможностью использования новых управляемых ракет с большей дальностью и эффективностью.

ЗРПК "Тунгуска"

ЗРПК "Панцирь-СМ"

Между тем комплекс по-прежнему способен отслеживать ограниченное количество целей и наводить ракеты одновременно на три из них, что обусловлено характером системы наведения. Обозреватели отмечают, что ракета "Панцыря" все время дистанционно управляется пусковыми установками, пока не поразит цель, что в свою очередь ограничивает угловую зону одновременных целей, которые должны находиться в поле зрения радара и радиолинии.

Что касается эффективности российского ЗРПК, то польские эксперты утверждают, что теоретически новый радар способен обнаруживать воздушные и уничтожать цели на дистанции до 20 км. Однако в реальности предыдущие образцы комплекса "Панцирь" могли поражать цели на расстоянии до 10 км.

На вооружении комплекса состоят 12 зенитных ракет с командным наведением, а на дальностях до 4 км по целям ведется огонь из четырех автоматических пушек калибра 30 мм. При этом все вооружение расположено по бокам башни, на которой смонтированы две радиолокационные станции, оптико-электронная система наведения, IFF и система управления.

Ранее сообщалось, что компания "Ростех" завершила разработку зенитного ракетного комплекса "Птицелов" для воздушно-десантных войск РФ. Как сообщили росСМИ, ЗРК создан на базе бронемашины БМП-3 и в настоящее время проходит испытания.