Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Тема болюча": Бутусов перепросив за поширення відео військового з "бракованою" гранатою Ф-1

Юрій Бутусов, Бутусов, міна з мівіною, міна, бракована міна
Фото: Колаж | Юрій Бутусов пообіцяв, що перевірятиме інформацію від бійців ретельніше

Військовослужбовець поскаржився на гранату, нібито наповнену "мівіною". Юрій Бутусов заявив, що захисник не розібрався, але ситуація потребує розслідування.

Related video

Журналіст Юрій Бутусов повідомив про браковані гранати Ф-1 і опублікував відео, на якому військові порівнюють вибухову суміш з "мівіною". 28 січня він перепросив за дезінформацію.

Про ситуацію з гранатами — з 2:04

Бутусов публічно попросив вибачення у глядачів і читачів за публікацію щодо бракованих ручних гранат Ф-1. Він пояснив, що опублікований фрагмент розпорядження про відкликання партії гранат через несправність — справжній. З Telegram-каналу його не видаляли.

Відео з демонстрацією "бракованої" гранати, зі слів журналіста, також справжнє. Кадри з фронту надіслав реальний військовий, однак їх у каналі видалили. Бутусов припустив, що воїн не розібрався у конструкції боєприпасу й не був знайомий з його складом.

"Звичайно, якість боєприпасів — тема болюча. І от інколи бувають такі речі, коли люди, військовослужбовці не можуть розібратись одразу, записують відеоповідомлення, направляють на оприлюднення, тому що отримують одночасно і деякі бойові розпорядження, які теж говорять про несправність певних видів боєприпасів. Ситуація потребує, безумовно, розслідування, і зараз керівництво Збройних сил розбирається", — заявив він.

Журналіст додав, що постачання браку у війську трапляються. Він пообіцяв надавати максимальну увагу кожному такому випадку. Водночас Бутусов запевнив, що він і його команда надалі перевірятимуть інформацію від військових ретельніше.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припустив, що "мівіною" насправді могли назвати тротил або ізолятор. З його слів, з відео зробити висновок про справність або несправність гранати не можна.

OSINT-дослідник Special Kherson Cat повідомив, що росіяни похизувались на телебаченні БМП з додатковою "бронею". Машина з залізним "мангалом" та "волохатим" навісом перебуває у районі Часового Яру.