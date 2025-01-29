"Тема болюча": Бутусов перепросив за поширення відео військового з "бракованою" гранатою Ф-1

Військовослужбовець поскаржився на гранату, нібито наповнену "мівіною". Юрій Бутусов заявив, що захисник не розібрався, але ситуація потребує розслідування.

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Журналіст Юрій Бутусов повідомив про браковані гранати Ф-1 і опублікував відео, на якому військові порівнюють вибухову суміш з "мівіною". 28 січня він перепросив за дезінформацію.

Про ситуацію з гранатами — з 2:04

Бутусов публічно попросив вибачення у глядачів і читачів за публікацію щодо бракованих ручних гранат Ф-1. Він пояснив, що опублікований фрагмент розпорядження про відкликання партії гранат через несправність — справжній. З Telegram-каналу його не видаляли.

Відео з демонстрацією "бракованої" гранати, зі слів журналіста, також справжнє. Кадри з фронту надіслав реальний військовий, однак їх у каналі видалили. Бутусов припустив, що воїн не розібрався у конструкції боєприпасу й не був знайомий з його складом.

"Звичайно, якість боєприпасів — тема болюча. І от інколи бувають такі речі, коли люди, військовослужбовці не можуть розібратись одразу, записують відеоповідомлення, направляють на оприлюднення, тому що отримують одночасно і деякі бойові розпорядження, які теж говорять про несправність певних видів боєприпасів. Ситуація потребує, безумовно, розслідування, і зараз керівництво Збройних сил розбирається", — заявив він.

Журналіст додав, що постачання браку у війську трапляються. Він пообіцяв надавати максимальну увагу кожному такому випадку. Водночас Бутусов запевнив, що він і його команда надалі перевірятимуть інформацію від військових ретельніше.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припустив, що "мівіною" насправді могли назвати тротил або ізолятор. З його слів, з відео зробити висновок про справність або несправність гранати не можна.

OSINT-дослідник Special Kherson Cat повідомив, що росіяни похизувались на телебаченні БМП з додатковою "бронею". Машина з залізним "мангалом" та "волохатим" навісом перебуває у районі Часового Яру.