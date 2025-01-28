Російські пропагандисти похвалилися "лютою" БМП з волохатим "мангалом" (фото)

Військова техніка, що несе на собі додаткове бронювання, засвітилася в одному з сюжетів російських ЗМІ. Пересувний "сарай" катається в районі Часового Яру в Донецькій області.

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На російському державному телебаченні "гордо" показали бойову машину піхоти з додатковою "бронею". Про це в соцмережі Х повідомив OSINT-дослідник Special Kherson Cat, виклавши скріншот техніки окупантів.

Як зі свого боку уточнив військовий оглядач, редактор "Воєнного Фокуса" Ігаль Левін, додатковий захист "лютої" БМП-"черепахи" охоплює листи заліза, дрова, пучки дроту, а також димову шашку УДШ, прикріплену збоку і яка зовні схожа на протитанкову міну ТМ-62.

Ця машина, як стало відомо, перебуває в районі Часова Яру. Окупанти, оснастивши БМП "мангалом" з листів заліза і приваривши на козирок пучки сталевого дроту, сподіваються, що такий "волохатий" навіс підвищить ймовірність передчасного спрацьовування дронів. Крім того, росіяни прикрили сталевим дротом корму і передню частину "мангала", а в нижній частині корпусу БМП закріпили гумові екрани.

Нагадаємо, російська армія встановлювала металеві надбудови на свою техніку ще навіть до початку повномасштабного вторгнення. Через таке бронювання танки ЗС РФ стали називати "черепахи" або "сараї".

Фокус писав, що під час боїв у Сумській області ЗСУ захопили російський санітарний бронеавтомобіль "Лінза". Спочатку його використовували для евакуації поранених, але він показав себе не з кращого боку, і після цього машину переобладнали в "штаб на колесах".