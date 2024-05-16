Что собой представляет танк-черепаха: анализ The Economist (фото)

Танки-черепахи сейчас, как тяжелые доспехи в позднем Средневековье. Были эффективны против нового оружия, но быстро устарели.

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Российская армия устанавливала металлические надстройки на башни своих танков еще до начала полномасштабной войны. Сейчас РФ пошла еще дальше и создает целые "сараи" над машинами. В The Economist проанализировали, насколько это эффективное решение.

Новое бронирование принесло танкам прозвище "черепах" или "сараев". Однако как бы грубо это ни выглядело, кое-где модернизация оказалась эффективной. Разнесенная броня берет свое начало с Первой мировой войны, когда ее использовали на кораблях. Когда снаряд попадает в первый слой металла, он затупляется и становится менее действенным, когда достигает основного бронирования. На танках создавать решетки начали во Второй мировой войне, чтобы защититься от кумулятивных снарядов.

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Оккупанты, похоже, надеются, чтобы листовой металл защитил от украинских дронов. Сейчас в РФ переделывают танки Т-72 под "танки-черепахи". Они имеют противоминный трал и защиту РЭБ. FPV-дроны с небольшими кумулятивными зарядами достаточно мощные, чтобы поражать уязвимые части танка. Но надстройка может защитить машину от FPV-дрона.

Первое появление танка-черепахи на фронте Фото: скриншот

Однако такое наслоение бронирования имеет большие минусы:

серьезное замедление танка;

ограничения с вращением башни;

плохая видимость.

По крайней мере один из танков во время штурма сбился с курса. Однако пока выглядит так, что в основном "танки-черепахи" выживают на штурмах.

В итоге автор считает, что "танки-черепахи" могут оказаться чем-то вроде доспехов позднего средневековья — эффективны против новоизобретенного огнестрельного оружия, но их вес делает их настолько непрактичными, что вскоре они устарели.

Напомним, 6 мая аналитики обнаружили еще один тип танка-черепахи в российской армии.

Фокус разбирался, что можно противопоставить российским танкам-черепахам.