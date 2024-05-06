Листы металла, решетки и противоминный трал: в РФ появился еще один танк-сарай (видео)

Явление танков-черепах становится более массовым в российской армии. Штурмовая машина защищена от FPV-дронов.

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Российская армия продолжает эксперименты в создании новых версий танков-ангаров. В этот раз в сети показали еще более "забронированную" машину с дополнительным противоминным тралом.

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Количество танков с большими надстройками в российской армии продолжает расти. Если раньше подобное решение было единичным, то сейчас все больше Т-72 оснащают "сараями". На новом образце установили противоминный трал, большую надстройку, на которую еще наварили металлические конструкции.

В Defense Express считают, что вся конструкция создана для вызывания преждевременного подрыва боевой части. Отныне вся защита выглядит следующим образом:

металлическая сетка;

металлический лист;

динамическая защита;

основное бронирование танка.

Усиление защиты очевидно создано от FPV-дронов, которые не всегда могут "выцелить" уязвимую зону танка. Кроме этого танк-сарай имеет катковый минный трал КМТ-5 или КМТ-7. Разница между ними заключается в задании трала. Ножевой должен отбросить мины в стороны, а катковый — вызвать их детонацию под весом трала.

Очевидно также, что реальной задачей танка является транспортировка грузов или личного состава. Противодействием для танка-сарая могут быть мины или противотанковые средства.

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