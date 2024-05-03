Перша партія вже надійшла: США передадуть більшу частину допомоги Україну наприкінці літа, - NYT

ЗСУ вже отримали протитанкові засоби, ракети і такі критично необхідні 155-мм артилерійські снаряди. Скоро надійдуть ракети для Patriot.

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До України вже надійшли перші партії зброї з нового пакета допомоги на 1 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки, однак постачання всієї техніки може тривати декілька місяців. Про це пише видання The New York Times.

Автори матеріалу наголошують, що 28 квітня Україна отримала протитанкові засоби, ракети і такі критично необхідні 155-мм артилерійські снаряди. Наступну партію озброєння доставили 29 квітня, а наступного дня до Польщі з Іспанії прибули ракети для систем Patriot. Високопоставлений іспанський чиновник заявив, що незабаром вони будуть на фронті в Україні.

При цьому основна частина зброї з великих пакетів допомоги, оголошених США, Британією та Німеччиною, надійде в Україну лише через кілька місяців.

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На думку високопосадовців у США та інших країн Заходу, зараз найголовнішими проблемами України є артилерія, засоби протиповітряної оборони та інші боєприпаси є. Крім того, вони належать до зброї, яку можна доставити найшвидше.

При цьому доставка бойових машин, човнів, складних гармат, ракетних установок та систем протиповітряної оборони є більш складним процесом, який займає більше часу для переміщення. Частково це тому, що їхні розміри часто вимагають доставляти їх морем і потягами під суттєвою охороною.

За словами одного американського чиновника, більшу частину зброї, яку профінансували за рахунок нової допомоги США, і навіть деякі боєприпаси, скоріше за все, доставлять лише до кінця літа або навіть пізніше. До того ж США потрібно визначити, звідки саме брати обіцяну Україні техніку таким чином, щоб під загрозою не опинилася боєздатність підрозділів НАТО, які її використовують.

26 квітня стало відомо, що речник Пентагону Патрік Райдер розповів, яку зброю з нового пакету допомоги США українські військові отримають у першу чергу.

Також Фокус писав про попередження міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про вірогідні катастрофічні наслідки для фронту через затримки з постачанням західного озброєння.