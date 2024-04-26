Допомога Україні: у Пентагоні пояснили, яка зброя першою надійде до ЗСУ

За словами речника відомства Патріка Райдера, у пакеті допомоги США міститься різне обладнання та засоби. Для постачання деяких із них потрібно більше часу.

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Сполучені Штати вже постачають Україні боєприпаси, які зараз є основною потребою Збройних сил на фронті. Про це під час брифінгу повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

Зокрема у нього поцікавилися, коли Україна отримає першу партію озброєнь в межах нового пакету американської допомоги. Представник оборонного відомства США не озвучив деталей стосовно певних термінів, а також про яке саме обладнання йде мова. При цьому Райдер підкреслив, що "ми вже рухаємося".

"Ми вже розпочали процес переміщувати деякі види озброєння, боєприпасів і обладнання, які, як я вже згадував раніше, будуть там за кілька днів, якщо не раніше", — зазначив речник Міноборони США.

За словами Патріка Райдера, у пакеті допомоги США містить різне обладнання та засоби. При цьому для постачання деяких з них потрібно більше часу.

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"Коли йдеться про основні засоби, такі як боєприпаси, ми вже починаємо їх постачати", — додав Райдер.

Раніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що нові пакети американської допомоги будуть, перш за все, спрямовані на задоволення першочергових потреб Збройних сил України, а вже потім Вашингтон зосередиться на забезпеченні України довготривалою підтримкою.

Нагадаємо, що 23 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.

До того ж вже 24 квітня стало відомо, що глава Білого дому Джо Байден фактично відразу підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.