Допомога Україні: у Пентагоні пояснили, яка зброя першою надійде до ЗСУ
За словами речника відомства Патріка Райдера, у пакеті допомоги США міститься різне обладнання та засоби. Для постачання деяких із них потрібно більше часу.
Сполучені Штати вже постачають Україні боєприпаси, які зараз є основною потребою Збройних сил на фронті. Про це під час брифінгу повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.
Зокрема у нього поцікавилися, коли Україна отримає першу партію озброєнь в межах нового пакету американської допомоги. Представник оборонного відомства США не озвучив деталей стосовно певних термінів, а також про яке саме обладнання йде мова. При цьому Райдер підкреслив, що "ми вже рухаємося".
"Ми вже розпочали процес переміщувати деякі види озброєння, боєприпасів і обладнання, які, як я вже згадував раніше, будуть там за кілька днів, якщо не раніше", — зазначив речник Міноборони США.
За словами Патріка Райдера, у пакеті допомоги США містить різне обладнання та засоби. При цьому для постачання деяких з них потрібно більше часу.Важливо
"Коли йдеться про основні засоби, такі як боєприпаси, ми вже починаємо їх постачати", — додав Райдер.
Раніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що нові пакети американської допомоги будуть, перш за все, спрямовані на задоволення першочергових потреб Збройних сил України, а вже потім Вашингтон зосередиться на забезпеченні України довготривалою підтримкою.
Нагадаємо, що 23 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.
До того ж вже 24 квітня стало відомо, що глава Білого дому Джо Байден фактично відразу підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.