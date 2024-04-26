Помощь Украине: в Пентагоне объяснили, какое оружие первым поступит в ВСУ
По словам представителя ведомства Патрика Райдера, в пакете помощи США содержится различное оборудование и средства. Для поставки некоторых из них требуется больше времени.
Соединенные Штаты уже поставляют Украине боеприпасы, которые сейчас являются основной потребностью Вооруженных сил на фронте. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
В частности у него поинтересовались, когда Украина получит первую партию вооружений в рамках нового пакета американской помощи. Представитель оборонного ведомства США не озвучил деталей относительно определенных сроков, а также о каком именно оборудовании идет речь. При этом Райдер подчеркнул, что "мы уже движемся".
"Мы уже начали процесс перемещать некоторые виды вооружения, боеприпасов и оборудования, которые, как я уже упоминал ранее, будут там через несколько дней, если не раньше", — отметил представитель Минобороны США.
По словам Патрика Райдера, в пакете помощи США содержит различное оборудование и средства. При этом для поставки некоторых из них требуется больше времени.Важно
"Когда речь идет об основных средствах, таких как боеприпасы, мы уже начинаем их поставлять", — добавил Райдер.
Ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил, что новые пакеты американской помощи будут, прежде всего, направлены на удовлетворение первоочередных потребностей Вооруженных сил Украины, а уже потом Вашингтон сосредоточится на обеспечении Украины долговременной поддержкой.
Напомним, что 23 апреля Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации активов РФ.
К тому же уже 24 апреля стало известно, что глава Белого дома Джо Байден фактически сразу подписал закон о национальной безопасности, который предусматривает выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов.