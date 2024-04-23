"Передышка" до 2025 года. Как помощь США изменит ход войны с РФ: пять главных сценариев

Сенат США готовится принять оборонный пакет для Украины, который "подарит" Киеву возможность отразить летнее наступление армии России. Дальнейшая финансовая поддержка под вопросом, но опрошенные Фокусом военные аналитики настроены оптимистично: с новым вооружением ВСУ обвалят плацдарм врага на юге.

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Палата представителей Конгресса США одобрила пакет военной помощи Украине почти на 61 млрд долларов. Поставки вооружений позволят украинской армии выдержать натиск россиян и добиться успехов в тяжелых боях. Однако в будущем существует и ряд проблем — точное содержание пакета неизвестно.

Вероятнее всего, американцы направят системы противовоздушной обороны и боекомплекты, дальнобойные ракеты ATACMS, а также снаряды к артиллерии и РСЗО HIMARS.

Украина сможет пополнить запасы артиллерийских снарядов и батарей ЗРК Patriot, а долгожданные ракеты ATACMS обеспечат эффективное поражение целей на временно оккупированных территориях, позволят нарушить логистику и замедлить продвижение ВС России.

"Передышка" до 2025 года

Финансирование военных потребностей Киева в размере более 60 млрд долларов подарит "передышку" для ВСУ и нанесет потери оккупантам. Вашингтон поможет провести "эффективную оборону" и минимизировать потери ВСУ, считает научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Дальнейшие победы Украины сильно зависят от выделения дополнительной помощи. Если вспомнить долгий путь к решению вопроса о выделенной помощи, можно представить, насколько труднореализуемой и долгой окажется перспектива следующих траншей. Во многом это связано из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе, говорит он Фокусу.

Приходится расчитывать больше на Великобританию и Европейский союз. Ради победы Украины, как говорит аналитик, властям стран надо увеличить производство оружия и боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности Украины, включая 2025 год.

В тоже время опрошенные агентством Reuters эксперты считают, что продолжение военной поддержки Украины в 2025 году выглядит весьма сомнительным. Неопределенность может наступить, если Дональд Трамп победит в президентских выборах. Известный критик больших трат за рубежом, он и радикальные республиканцы в Конгрессе поставят Украину в условия военных кредитов.

Добивание "линии Суровикина"

По мнению полковника запаса ВСУ, военного эксперта Петра Черника, Украина получит от США в первую очередь артиллерию и ракеты к ЗРК Patriot. Последующий реальный боевой сценарий выглядит так: попытки добить "линию Суровикина", многокомпонентную линию обороны на юге, и выйти на Молочный Лиман (лиман Азовского моря на юге Запорожской области, — ред.). Далее ВСУ могут перерезать сухопутный коридор до Крыма и обвалить южный плацдарм.

Военная помощь зайдет в Украину без промедлений. Больше вопросов возникает в ее объеме, ведь оружия в полномасштабной войне много не бывает, добавляет специалист.

"После успехов на юге надо посмотреть и понять, какое будет следующее тактическое задание", — подчеркнул аналитик в беседе с Фокусом.

У россиян цели прямо противоположные нашим: выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Давление на Часов Яр входит в концепцию Москвы. Возьмут ли город оккупанты, покажет время, но на Бахмут им понадобилось десять месяцев.

Кроме этого, ВС РФ до конца 2024 года хотят развернуть новые подразделения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявлял о создании 14 новых дивизий, 16 механищированных бригад и двух общевойсковых армий. Суммарно выходит до 300 тысяч человек, но столь большой ресурс быстро в бой не поставить.

"Поэтому россияне снимают бригады морпехов с Дальнего Востока для отправки в Украину. Не стоит забывать, что ВСУ ликвидируют до 30 тысяч оккупантов в месяц. Простая математика: за три месяца лета получится до 90 тысяч, треть от цифр, задекларированных Москвой", — рассуждает Черник.

Потенциал для контрнаступления ВСУ

Украина с октября 2023 года потеряла 583 квадратных километра территории из-за активных атак России. Основная причина — нехватка артиллерийских боеприпасов у ВСУ, сказала Reuters Екатерина Степаненко, аналитик по России в американском Институте изучения войны.

Помощь CША поступает поздно, ВСУ уже теряют инициативу. Фактически Запад подарил России время на подготовку к наступлению, прогнозируемое в начале лета, считает Степаненко.

Оптимистичнее видит картину координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александра Коваленко. Прежде всего помощь от США пойдет на стабилизацию линии обороны. Сколько времени займет данный этап, зависит от текущей ситуации на всей линии боестолкновений, а не только на отдельных участкак, как Часов Яр.

"Задача заключается в пропорциональном распределении сил с усиленным вниманием на самые горячие точки. Далее можно ждать накопление резервов, штатной комплектации подразделений для будущего контрнаступления ВСУ", — объясняет эксперт Фокусу.

При этом помощи от Европы едва хватало на поддержание обороны, только благодаря американской поддержке можно говорить о формировании нужного потенциала для контрнаступления, добавил Коваленко.

Безусловно, армия России попытается вести массированные атаки до прибытия вооружения из США, но нужно успеть в считанные недели. У оккупантов осталось узкое окно возможностей и реализация масштабных планов явно невозможна.

США не подарят Украине "серебряную пулю"

Западные СМИ критически оценивают объемы и результаты ожидаемых поставок. Американская помощь поможет замедлить наступление России, но не остановить его. "Серебряной пули" для остановки захватчиков на поле боя точно нет, пишет британская газета Financial Times.

ВСУ выиграют время для решения проблемы нехватки личного состава. Украина эффективнее выстроит защиту критически важной инфраструктуры от ракетных ударов.

Собеседники издания предостерегают: нынешняя помощь даст ВСУ возможность воевать еще примерно год. Крупный транш США может стать последним в 2024 году. Высока вероятность, что последующие пакеты помощи окажутся в разы меньше.

"Спасательный круг" для осажденных украинских вооруженных сил брошен, но поставки вряд ли переломят ход войны, указывает агентство Bloomberg.

Германия на этой неделе продолжит давить на европейских союзников, в том числе на Францию ​​и Италию, чтобы они отправили Украине системы и компоненты ПВО. Берлин уже обязался предоставить Киеву третью батарею Patriot.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, проблемы с транспортной логистикой отсрочат влияние помощи США на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель. Положение может ухудшиться, особенно если российские войска усилят атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия нового оружия, отмечают в институте.

"Пока американцы спорили, наши дети умирали"

Обозреватель Оуэн Мэтьюс в статье для британского еженедельного консервативного журнала The Spectator указывает, что Конгресс США выделил деньги в последний момент: российские войска оказались на грани крупного прорыва в Украине.

Поскольку помощь застопорилась с октября 2023 года, а Евросоюз вовремя не нашел боеприпасы, ВС РФ стали выпускать до шести снарядов на каждый выстрел ВСУ. Отсутствие противоракетной обороны привело к тому, что баллистические и крылатые ракеты почти полностью разрушили энергоинфраструктуру в Харькове и серьезно повредили инфраструктуру Киева.

Прилеты ракет по жилым домам по всей Украине после Нового года привели к гибели сотен мирных жителей, добавляет публицист.

"Пока американцы спорили, наши дети умирали. Хорошо, что появится больше оружия, но теперь мы знаем свое место. Знаем, какую ценность [США придают] жизням украинцев", — приводит издание комментарий Михаила Спивака, киевского ИТ-инженера, разрабатывающего дроны для поддержки пехоты ВСУ.

Косвенно тезис Мэтьюса подтвердил генсек НАТО Столтенберг, заявив, что задержка с помощью США привела к "реальным последствиям" на фронте. У России целые месяцы было гораздо больше боеприпасов.

"Украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта. Мы видим, что все меньше российских ракет и беспилотников сбивают из-за недостатка средств ПВО", — сказал генсек телеканалу MSNBC.

Новый пакет от США поможет Украине сбивать российские ракеты, удерживать линию фронта и наносить удары по военным объектам внутри России, подытожил генсек Альянса.

Напомним, в Пентагоне говорят, что на доставку помощи Украине потребуется менее недели после ее окончательного одобрения. Пакет начали формировать заранее, чтобы ВСУ получили оружие как можно быстрее.

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко ранее заявил, что Украина получит ровно столько помощи, чтобы "она осталась в игре, а не выиграла войну".