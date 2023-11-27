Кустарна броня і колоди: окупанти показали "оригінальний" захист на своїй БМП

Російські оглядачі пафосно стверджують, що колоди потрібні для "подолання складного ландшафту", а величезна решітка має захистити машину від атак БПЛА.

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В інформаційному полі з'явився знімок російської бойової машини піхоти — БМП-1 буквально повністю закритої решітками кустарного виробництва для захисту від дронів-камікадзе. Крім того окупанти навіщось оснастили свою бронемашину "тактичною" колодою. Відповідне фото було опубліковано 26 листопада в X (Twitter).

Співробітники російського видання "Военное обозрение", коментуючи фото, пафосно стверджують, що колода необхідна для "подолання складного ландшафту", а величезна металева конструкція у вигляді решітки потрібна, щоб захистити машину від українських безпілотників.

Також оглядачі визнали, що після повномасштабного вторгнення російська техніка зіткнулася з новими реаліями війни та форматом бойових дій, до яких не була готова. Тому окупантам довелося поспіхом пристосовуватися і придумувати, як убезпечити дорогу бронетехніку від атак дешевих БПЛА.

Раніше Фокус неодноразово висвітлював питання встановлення на бронетехніку всіляких видів захисту від баражуючих боєприпасів, які створили величезні проблеми як ворожій, так і українській бронетехніці. Зокрема, досвід бойових дій в Україні дав поштовх і ізраїльським військовим, які під час своєї сухопутної операції захистили "козирками" свої танки Merkava.

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Що стосується "оригінальних" кустарних видів захисту, то нагадаємо про самохідну установку 2С19 "Мста-С" ЗС РФ, яку російські "умільці" буквально перетворили на хатинку. Бічні сторони башти і частина її фронтальної проекції була повністю закрита колодами.