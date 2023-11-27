Кустарная броня и бревна: оккупанты показали "оригинальную" защиту на своей БМП

Российские обозреватели пафосно утверждают, что бревна нужны для "преодоления сложного ландшафта", а громадная решетка должна защитить машину от атак БПЛА.

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В информационном поле появился снимок российской боевой машины пехоты — БМП-1 буквально полностью закрытой решетками кустарного производства для защиты от дронов-камикадзе. Кроме того оккупанты зачем-то оснастили свою бронемашину "тактическим" бревном. Соответствующее фото было опубликовано 26 ноября в X (Twitter).

Сотрудники российского издания "Военное обозрение", комментируя фото, пафосно утверждают, что бревно необходимо для "преодоления сложного ландшафта", а огромная металлическая конструкция в виде решетки нужна, чтобы защитить машину от украинских беспилотников.

Также обозреватели признали, что после полномасштабного вторжения российская техника столкнулась с новыми реалиями войны и форматом боевых действий, к которым не была готова. Поэтому оккупантам пришлось в спешном порядке приспосабливаться и придумывать, как обезопасить дорогую бронетехнику от атак дешевых БПЛА.

Ранее Фокус неоднократно освещал вопрос установки на бронетехнику всевозможных видов защиты от барражирующих боеприпасов, которые создали огромные проблемы как вражеской, так и украинской бронетехнике. В частности, опыт боевых действий в Украине дал толчок и израильским военным, которые в ходе своей сухопутной операции защитили "козырьками" свои танки Merkava.

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Что касается "оригинальных" кустарных видов защиты, то напомним о самоходной установке 2С19 "Мста-С" ВС РФ, которую российские "умельцы" буквально превратили в избушку. Боковые стороны башни и часть ее фронтальной проекции была полностью закрыта бревнами.