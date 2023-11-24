Бойцы 58-й бригады захватили редкую российскую БМП-1АМ "Басурманин" (видео)

Украинские военные говорят, что российские военные бросили боевую машину почти неповрежденной. Бойцы планируют взять в строй российскую БМП "Басурманин".

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Военнослужащие из 58-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Выговского захватили российскую модернизацию БМП-1АМ "Басурманин". Об этом сообщает пресс-служба военных в фейсбуке.

Российские войска во время попытки штурма украинских позиций бросили БМП-1 почти неповрежденной. Это позволило пополнить военным парк трофейной техники. После проведения всех регламентных работ БМП продолжит "военную карьеру на стороне Добра". Надо зарядить аккумулятор, поменять масла и антифриз.

Особенностью БМП-1АМ "Басурманин" является измененный боевой модуль.

"Оккупанты пытались наступать, однако наши нормально отбились. Механик выскочил из БМП, машина доехала, уперлась в дерево и осталась целой", — рассказывает военный о том, как "Басурманин" стал трофейным.

БМП-1АМ "Басурманин" до того как стал трофеем ВСУ БМП-1АМ "Басурманин" до того как стал трофеем ВСУ

В "Милитарном" добавляют, что в социальных сетях удалось найти фотографию именно этой боевой машины пехоты. Она принадлежала 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ Восточного военного округа. По состоянию на октябрь 2023 года она находилась под Волновахой Донецкой области.

Что известно о БМП-1АМ "Басурманин"

БМП-1АМ — это российская модернизация советской БМП, разработанная "Уралвагонзаводом". Для повышения боевой мощности машины на нее установили боевой модуль от БТР-82А: автоматическую 30-мм пушку 2А72 и 7,62 мм пулемет ПКТМ. Также конкретно трофейный экземпляр имеет "мангал" над боевым модулем.

В остальном машина не претерпела изменений. Бронирование и противоминная защита осталась базовой. В лобовую проекцию БМП выдержит 12,7 мм пулемет, а по кругу — защита от стрелкового вооружения.

Напомним, ранее бойцы ВСУ показывали, как дрон-камикадзе уничтожил российскую БМП "Басурманин".

Также в декабре 2022 года бойцы 95-й бригады показывали трофейную БМП-1 "Басурманин"