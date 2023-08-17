FPV-дрон vs БМП "Басурманин": ВСУ показали, как гонялись и победили вражескую технику (видео)

Россияне на бронетехнике пытались маневрировать и избегать поражения украинским дроном, но это длилось недолго.

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На одном из участков фронта возле Урожайного ВСУ "поймали" вражескую БМП. Оккупанты долгое время убегали на ней от украинского FPV-дрона, но не убежали. Видео победной для ВСУ гонки выложили в телеграм-канале In Factum.

На опубликованных кадрах видно, как по степной дороге на большой скорости мчится вражеская боевая машина пехоты. Ее преследует украинский дрон, но некоторое время не может попасть, так как вражеская техника слишком быстро разогналась. Россияне отчаянно пытались маневрировать и избегать поражения FPV-дронами.

Тем не менее позже дрон таки настиг БМП. После столкновения она выехала на обочину и обездвижилась. Далее операторы дронов Сил обороны добили вражескую технику.

Напомним, что ВС РФ контратакуют и пытаются вернуть утраченные позиции в Урожайном. Между тем украинские защитники провели зачистку населенного пункта и разминирование территории.

Ранее сообщалось, что украинское подразделение "Shadow", занимающееся воздушной разведкой, с помощью FPV-дрона поразило российский многоцелевой бронемобиль "Тигр". После столкновения с беспилотником-камикадзе судьба бронемобиля "Тигр" осталась неизвестной.