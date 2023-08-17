FPV-дрон vs БМП "Басурманін": ЗСУ показали, як ганялися і перемогли ворожу техніку (відео)

Росіяни на бронетехніці намагалися маневрувати і уникати ураження українським дроном, але це тривало недовго.

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На одній з ділянок фронту біля Урожайного ЗСУ "вполювали" ворожу БМП. Окупанти тривалий час втікали на ній від українського FPV-дрона, але не втекли. Відео переможних для ЗСУ перегонів виклали в телеграм-каналі In Factum.

На опубліковних кадрах видно, як степовою дорогою на великій швидкості мчить ворожа бойова машина піхоти. Її переслідує український дрон, але деякий час не може поцілити, через те, що ворожа техніка надто швидко розігналася. Росіяни відчайдушно намагалися маневрувати і уникати ураження FPV-дронами.

Тим не менше пізніше дрон таки настиг БМП. Після зіткнення вона виїхала на узбіччя і знерухомилася. Далі оператори дронів Сил оборони добили ворожу техніку.

Нагадаємо, що ЗС РФ контратакують і намагаються повернути втрачені позиції в Урожайному. Між тим українські захисники провели зачистку населеного пункту та розміновування території.

Раніше повідомлялося, що український підрозділ "Shadow", що займається повітряною розвідкою, за допомогою FPV-дрона вразив російський багатоцільовий бронемобіль "Тигр". Після зіткнення з безпілотником-камікадзе доля бронемобіля "Тигр" залишилася невідомою.