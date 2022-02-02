Армия РФ начала пополняться модернизированными БМП-1 "Басурманин" (фото)

В первой половине февраля одна из воинских частей на Дальнем Востоке получат "крупную партию" бронемашин для замены БМП-1.

В части Восточного военного округа России начнут поступать модернизированные Боевые машины пехоты "Басурманин", которые должны заменить БМП-1. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Мотострелковые части из Дальнего Востока получат новые БМП-1АМ "Басурманин". Как заявляют в оборонном ведомстве, крупная партия бронетехники поступит на вооружение в одну из частей в Еврейской автономной области уже в первой половине феврале.

Отличия от стандартного варианта БМП-1 начинаются сразу с орудия. Вместо 73-мм пушки "Гром" на корпус устанавливается 30-мм боевой модуль с комбинированным прицелом. Такой же устанавливается на БТР-82. Также на "Басурманина" установили противотанковый ракетный комплекс "Метис". Для создания дымовой завесы бронетехника получила систему "Туча".

Также "Басурманин" отличается от БМП-1 более мощным двигателем.

[ + – ] Характеристики "Басурманина"

Как пишет Defense Express, поставки БМП-1АМ должны были состояться еще в 2020 году. Однако достоверно неизвестно, были ли какие-либо поставки начиная с 2020 года.

На данный момент на вооружении РФ находится около 500 БМП-1 и около 7 тысяч на хранении.

Напомним, в РФ начали комплектовать первую роту новыми БМПТ "Терминатор", выполняемых на базе Т-90.

Фокус сообщал, что в РФ завершили арктические испытания гиперзвуковых ракет "Кинжал" на МиГ-31К. Тестирование истребителей с ракетами проходили в северных широтах РФ для проверки воздействия низких температур на них.