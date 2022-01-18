В РФ завершили арктические испытания гиперзвуковых ракет "Кинжал" на МиГ-31К (фото)

Тестирование истребителей с ракетами проходили в северных широтах РФ для проверки воздействия низких температур на них.

В России завершили испытания гиперзвукового комплекса "Кинжал", которые проходили в Арктике. Они завершены с успешным результатом. Об этом сообщают Известия.

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Как пишут в издании, тестирование комплекса "Кинжал" в северных широтах проходило несколько лет, а завершились в конце прошлого года. В рамках тестирования на самолете МиГ-31К Воздушно-космических сил (из состава авиации Северного флота) проводили патрулирование, а также боевые пуски ракет.

Одной из целей испытаний была проверка воздействия на оружие низких температур. Начальник Генерального штаба Валерий Герасиом заявил, что в рамках испытаний отрабатывались задачи опытно-боевого дежурства с гиперзвуковыми ракетами. На данный момент ведутся работы для расширения географии применения комплекса, в частности развивается сеть аэродромов.

"Естественно, надо держать любого врага на расстоянии вытянутой руки и оборонять наш Северный морской путь. Кроме того, новое оружие всегда проверяется в любых температурных условиях. И если система испытана в Арктике, значит, она может функционировать в любой климатической зоне. Обычно самолеты и оружие рассчитывают на работу при температуре от–50 до +50, — заявил летчик-испытатель, Игорь Маликов об испытаниях.

Ныне комплекс "Кинжал" уже стоит на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе и, как заявляют в издании, неоднократно использовался в учениях над Черным морем.

[ + – ] Характеристики гиперзвукового комплекса "Кинжал"

Напомним, 12 января в РФ совершил первый полет стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М, который могут оснащать ракетами "Кинжал".

В конце 2021 года ВКС РФ получили авиаполк МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".