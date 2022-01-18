В РФ завершили арктичні випробування гіперзвукових ракет "Кинжал" на МіГ-31К (фото)

Тестування винищувачів із ракетами проходили у північних широтах РФ для перевірки впливу низьких температур на них.

У Росії завершили випробування гіперзвукового комплексу "Кинжал", що проходили в Арктиці. Вони завершені успішним результатом. Про це повідомляють "Вести".

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Як пишуть у виданні, тестування комплексу "Кинжал" у північних широтах проходило кілька років, а завершилося наприкінці минулого року. У межах тестування на літаку МіГ-31К Повітряно-космічні сили (зі складу авіації Північного флоту) проводили патрулювання, а також бойові пуски ракет.

Однією з цілей випробувань була перевірка на зброю низьких температур. Начальник Генерального штабу Валерій Герасіом заявив, що в межах випробувань відпрацьовувалися завдання дослідно-бойового чергування з гіперзвуковими ракетами. Наразі ведуться роботи для розширення географії застосування комплексу, зокрема, розвивається мережа аеродромів.

"Звичайно, треба тримати будь-якого ворога на відстані витягнутої руки й обороняти наш Північний морський шлях. Крім того, нова зброя завжди перевіряється в будь-яких температурних умовах. І якщо система випробувана в Арктиці, то вона може функціонувати в будь-якій кліматичній зоні. Зазвичай літаки і зброю розраховують на роботу за температури від –50 до +50, — заявив льотчик-випробувач Ігор Маліков про випробування.

Нині комплекс "Кинжал" уже стоїть на дослідно-бойовому чергуванні в Південному військовому окрузі та, як заявляють у виданні, неодноразово використовувався у навчаннях над Чорним морем.

[ + – ] Характеристики гіперзвукового комплексу "Кинжал"

Нагадаємо, 12 січня в РФ здійснив перший політ стратегічний надзвуковий бомбардувальник Ту-160М, який можуть оснащувати ракетами "Кинжал".

Наприкінці 2021 року ПКС РФ отримали авіаполк МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинжал".