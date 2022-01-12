У Росії здійснив свій перший політ новий Ту-160М "Білий лебідь" (відео)
Новий літак був у повітрі 30 хвилин. Він перевершує свого попередника щодо озброєння і може бути оснащений гіперзвуковими ракетами "Кинджал".
У Росії з аеродрому Казанського авіаційного заводу здійснив свій перший політ модернізований надзвуковий бомбардувальник стратегічного призначення ТУ-160М "Білий лебідь". Це перший модернізований літак, який був сконструйований у філії заводу "Туполєв", що входить до складу держкорпорації "Ростех". Про це повідомляє державна корпорація "Ростех".
Як заявив глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, на заводі було повністю відновлено цикл виробництва ракетоносця Ту-160, але новий варіант отримав закінчення "М", оскільки конструкція машини була модернізована. Зокрема, були модернізовані двигуни літака, система управління, навігаційна система та система управління озброєнням. Тому незважаючи на зовнішню схожість з Ту-160 новий зразок істотно перевершує свого предка за деякими характеристиками, особливо щодо озброєння.
"Велику роль у відновленні виробництва унікальних літаків відіграла модернізація Казанського авіаційного заводу. Було запущено в роботу найбільше у світі встановлення електронно-променевого зварювання і вакуумного відпалу титану", — заявив Мантуров, вказуючи на застосування сучасних технологій у виробництві.
Він також додав, що платформа Ту-160 має подальший розвиток, що дозволить використовувати її для "перспективних" видів озброєння.
Після зльоту літак продовжував політ на висоті 600 метрів майже 30 хвилин. У процесі польоту льотчики-випробувачі виконали маневри, що дозволяють перевірити стійкість і керованість літака у повітрі.
Раніше повідомлялося, що під час польоту Ту-160 у Білорусі в кабіні екіпажу була помічена логарифмічна лінійка, яку тримав у руках один із пілотів. Зважаючи на все, це була лінійка НЛ-10, яка призначена для вирішення завдань навігації під час польоту.
У Росії розробляють гіперзвукову ракету "Кинджал", призначену для запуску з модернізованого ракетоносця Ту-160М. Досвідчені зразки ракети Х-95 вже проходили в повітря.