У Росії здійснив свій перший політ новий Ту-160М "Білий лебідь" (відео)

Новий літак був у повітрі 30 хвилин. Він перевершує свого попередника щодо озброєння і може бути оснащений гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

У Росії з аеродрому Казанського авіаційного заводу здійснив свій перший політ модернізований надзвуковий бомбардувальник стратегічного призначення ТУ-160М "Білий лебідь". Це перший модернізований літак, який був сконструйований у філії заводу "Туполєв", що входить до складу держкорпорації "Ростех". Про це повідомляє державна корпорація "Ростех".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як заявив глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, на заводі було повністю відновлено цикл виробництва ракетоносця Ту-160, але новий варіант отримав закінчення "М", оскільки конструкція машини була модернізована. Зокрема, були модернізовані двигуни літака, система управління, навігаційна система та система управління озброєнням. Тому незважаючи на зовнішню схожість з Ту-160 новий зразок істотно перевершує свого предка за деякими характеристиками, особливо щодо озброєння.

"Велику роль у відновленні виробництва унікальних літаків відіграла модернізація Казанського авіаційного заводу. Було запущено в роботу найбільше у світі встановлення електронно-променевого зварювання і вакуумного відпалу титану", — заявив Мантуров, вказуючи на застосування сучасних технологій у виробництві.

Він також додав, що платформа Ту-160 має подальший розвиток, що дозволить використовувати її для "перспективних" видів озброєння.

Після зльоту літак продовжував політ на висоті 600 метрів майже 30 хвилин. У процесі польоту льотчики-випробувачі виконали маневри, що дозволяють перевірити стійкість і керованість літака у повітрі.

Раніше повідомлялося, що під час польоту Ту-160 у Білорусі в кабіні екіпажу була помічена логарифмічна лінійка, яку тримав у руках один із пілотів. Зважаючи на все, це була лінійка НЛ-10, яка призначена для вирішення завдань навігації під час польоту.

У Росії розробляють гіперзвукову ракету "Кинджал", призначену для запуску з модернізованого ракетоносця Ту-160М. Досвідчені зразки ракети Х-95 вже проходили в повітря.