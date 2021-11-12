Як 30 років тому. У російському Ту-160 використовують штурманські лінійки для розрахунків польоту (відео)

У відео, опублікованому Міноборони РФ, видно, як штурман тримає в руках логарифмічну лінійку, яку почали випускати 1987 року.

Під час патрулювання російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 у небі Білорусі було помічено штурманську лінійку одного з членів екіпажу. Про це повідомляється з відео Міноборони РФ.

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На опублікованих кадрах зафіксовано момент зльоту та польоту Ту-160 у супроводі винищувачів Су-30СМ ВПС Білорусі. Всього пілоти пролетіли понад 3000 км, продемонструвавши майстерність і вишкіл. При цьому увагу користувачів привернув кадр, на якому пілот орієнтується за штурманською (логарифмічною) лінійкою.

Найімовірніше, пілоти мали лінійку НЛ-10, яка була випущена в 1987 році. Вона призначена для вирішення завдань літаководіння та навігації. Працює за принципом аналогового обчислювального пристрою, що дозволяє вести множення та розподіл, обчислювати потенціювання, зведення в ступінь і низку інших розрахунків.

[ + – ] Штурманська лінійка НЛ-10 Фото: Вiкiпедiя

[ + – ] Відео з тайм-кодом

"Поставлене завдання льотчики виконали успішно, продемонструвавши бездоганний льотний вишкіл і майстерність. При цьому відзначається високий рівень взаємодії російських і білоруських екіпажів протягом усього польоту", — заявили в Міноборони РФ.

Ту-160 — це надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, що виробляється з 1987 року. Це найбільший і найпотужніший надзвуковий літак у військовій авіації.

[ + – ] Ту-160 Фото: Вiкiпедiя

Як зазначили в коментарях у блогера Вадима Альошина, такі лінійки можуть виявитися корисними в умовах реальних бойових дій. Електроніка може вийти з ладу, за допомогою НЛ-10 можна буде розрахувати політ далі.

Нагадаємо, через ситуацію з біженцями в повітряному просторі Білорусі регулярно літатимуть стратегічні бомбардувальники Росії. 12 листопада РФ і Білорусь провели спільну висадку десанту за 30 км від Польщі.