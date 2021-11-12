Как 30 лет назад. В российском Ту-160 используют штурманские линейки для расчетов полета (видео)

В видео, опубликованном Минобороны РФ, видно, как штурман держит в руках логарифмическую линейку, которую начали выпускать в 1987 году.

Во время патрулирования российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе Беларуси была замечена штурманская линейка у одного из членов экипажа. Об этом сообщается из видео Минобороны РФ.

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На опубликованных кадрах запечатлен момент взлета и полета Ту-160 в сопровождении истребителей Су-30СМ ВВС Беларуси. Всего пилоты пролетели более 3000 км, продемонстрировав мастерство и выучку. При этом внимание пользователей привлек кадр, на котором пилот ориентируется по штурманской (логарифмической) линейке.

Вероятнее всего, у пилотов была линейка НЛ-10, которая была выпущена в 1987 году. Она предназначена для решения задач самолетовождения и навигации. Работает по принципу аналогового вычислительного устройства, позволяющее вести умножение и деление, вычислять потенционирование, возведение в степень и ряд других расчетов.

[ + – ] Штурманская линейка НЛ-10 Фото: Википедия

[ + – ] Видео с тайм-кодом

"Поставленную задачу летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство. При этом отмечается высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей на протяжении всего полета", — заявили в Минобороны РФ.

Ту-160 — это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, производимый с 1987 года. Это самый крупный и мощный сверхзвуковой самолет в военной авиации.

[ + – ] Ту-160 Фото: Википедия

Как отметили в комментариях у блогера Вадима Алешина, такие линейки могут оказаться полезными в условиях реальных боевых действий. Электроника может выйти из строя, но при помощи НЛ-10 можно будет рассчитать полет дальше.

Напомним, из-за ситуации с беженцами в воздушном пространстве Беларуси будут регулярно летать стратегические бомбардировщики России. 12 ноября РФ и Беларусь провели совместную высадку десанта в 30 км от Польши.