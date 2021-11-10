Стратегические бомбардировщики РФ будут летать над Беларусью на регулярной основе (видео)

Как утверждают в Минобороны Беларуси, подобное решение является адекватным реагированием на обстановку на земле и воздухе.

Минобороны Беларуси разрешило проводить регулярные полеты в своем воздушном пространстве российским бомбардировщикам Ту-22М3. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что самолеты будут совершать полеты вдоль госграницы на западном и северо-западном направлении. По решению ведомства, уже отработано практическое взаимодействие в полете истребителей Су-30 и Ту-22М3. Они выполняли задачи патрулирования.

При этом базироваться бомбардировщики будут на территории РФ. Утверждается, что ранее полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, а с 10 ноября они станут регулярными.

"Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", — указывается в публикацию.

Отмечается также, что Минобороны Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны.

[ + – ] Видео патрулирования

Ту-22М — это дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который перемещается на сверхзвуковой скорости. Модификация М3 получила более мощные двигатели НК-25 и новую систему электроснабжения самолета.

Напомним, Россия перебросила в Беларусь истребители Су-30СМ для охраны воздушных границ Союзного государства.

Отметим, что глава МИД Беларуси заявил, что Крым является сейчас российской территорией.