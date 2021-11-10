Крым является сейчас российской территорией, — глава МИД Беларуси

В ходе общения с журналистами министр также добавил, что позиция Беларуси по Крыму "остается такой, какая была".

Глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что оккупированный украинский Крым "сейчас является российской территорией". Слова чиновника приводит "РИА Новости".

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При этом чиновник добавил, что Минск не изменил свою позицию по принадлежности полуострова.

"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", — заявил Макей.

Известно, что 10 ноября он провел встречу с российским коллегой, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которой обсуждались двусторонние вопросы и актуальные международные проблемы, в том числе кризис с мигрантами на границе с Польшей.

Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что у него "развязаны" руки и он может признать Крым российским, однако при одном условии — если последний олигарх из РФ начнет поставлять свою продукцию на полуостров.

Также Александр Лукашенко сообщал о возможных рейсах авиакомпании "Белавиа" в Крым, на что в Украине пригрозили Беларуси новыми санкциями.

Отметим, что в апреле проигравшая выборы президента в Беларуси оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что Крым это Украина и что она готова повторить это в Киеве.