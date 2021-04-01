"Готова подтвердить в Киеве": Тихановская признала Крым украинским (видео)

Лидер белорусской оппозиции утверждает, что ждет приглашения в Украину, а также большего давления нашей страны на режим Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает оккупированный Крым частью Украины и готова повторить это в Киеве. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Крым — украинский. Когда говоришь неопределенно — это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком", — заявила Тихановская.

Она также сказала, что готова подтвердить свою позицию в Киеве, а также ждет приглашения в Украину от правительства и более жесткой позиции по режиму Александра Лукашенко.

"Мы хотим убедить официальную Украину… Не то чтобы убедить — хотим донести нашу точку зрения: чтобы режим рухнул, чтобы заставить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление — политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень много", ㅡ сказала она, добавив, что благодарна за поддержку Беларуси со стороны украинцев.

Это не первый случай, когда у Тихановской спрашивают, кому принадлежит Крымский полуостров. Еще в июле главная конкурентка Лукашенко, в интервью "Еврорадио" сообщила слушателям: "Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше".

Позже она уточнила свою позицию по оккупированному полуострову.

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас как-бы принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский. Но мы же понимаем, что существуют международные законы, и мы все понимаем, что Крым отошел другому государству в противоречие этим международным законам", – сказала Тихановская в интервью литовскому телеканалу LRT.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба: для того, чтобы состоялся официальный телефонный звонок, Тихановская должна четко выразить свою позицию касательно российской агрессии против Украины.