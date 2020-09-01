"Крым отошел другому государству", – Тихановская ответила на главный вопрос

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская уточнила свою позицию по аннексированному Россией полуострову.

"Ситуация с Крымом – очень-очень сложная", – заявила Тихановская в интервью "Литовскому национальному радио и телевидению" (LRT).

В частности, журналистка LRT спросил: "В Литве люди хотели бы знать вашу позицию по Крыму. Считаете ли вы, что Крым оккупирован?"

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас как-бы принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский. Но мы же понимаем, что существуют международные законы, и мы все понимаем, что Крым отошел другому государству в противоречие этим международным законам", – сказала Тихановская.

Ведущая уточнила "То есть это незаконное действие, вы считаете?"

"Эта передача была не в соответствии с международным законом. Но, опять же, нам бы... у нас сейчас стоит остро вопрос – разобраться с ситуацией в Беларуси. Поэтому то, что сейчас волнует нас и белорусский народ – это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом – она очень-очень сложная. И беларусы многие... У разных – разные взгляды. Поэтому мы не хотели бы, чтобы этот вопрос сейчас разъединял и белорусов", – пояснила Тихановская.

Ведущаю отметила, что этот вопрос важен в ЕС и в Литве, где в данное время находится Тихановская. На это политик отметила, что уже ответила на вопрос.

Это не первый случай, когда у Тихановской спрашивают, кому принадлежит Крымский полуостров. Еще в июле главная конкурентка Лукашенко, в интервью "Еврорадио" сообщила слушателям: "Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лично помог своей политической оппонентке Светлане Тихановской уехать из страны, причем, сделав это по ее же просьбе.

Напомним, Латвийские власти отказались признавать Светлану Тихановскую президентом Беларуси, хоть и признали масштабную фальсификацию на состоявшихся президентских выборах.