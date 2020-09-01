Лукашенко объяснил, почему крупные страны ЕС не ввели санкции против Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что страны-локомотивы ЕС побоялись вводить санкции против РБ, так как Беларусь в ответ могла перекрыть для них грузовой транзит на восток по своим автомагистралям.

Об этом белорусский лидер сообщил агентству "БЕЛТА" сегодня, 1 сентября, во время посещения профессионально-технического колледжа в Барановичах.

"Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток", – сообщил политик.

В связи с этим, по словам Лукашенко, команда выступить против Беларуси была дана более слабым странам Балтии.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", – сказал президент.

Глава Беларуси добавил, что прямо сейчас прорабатывают ответные меры на введенные санкции, в частности – экономическая переориентация на Россию.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что это "не первые санкции" против Беларуси и она "пройдет их, как и предыдущие".

Напомним, еще 14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека. При этом, на сегодняшний день, Литва, Латвия и Эстония, стали единственными, кто эти санкции ввел.

Как стало известно сегодня, 1 сентября, Латвия, Эстония и Литва решили не покупать у Беларуси электроэнергию после запуска Белорусской АЭС в Островце.