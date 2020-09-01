Страны Балтии решили не покупать электроэнергию у Беларуси

Это решение связано не с антипрезидентскими протестами в Беларуси, а строительством там новой АЭС.

Латвия, Эстония и Литва не будут покупать электроэнергию у Беларуси после запуска Белорусской АЭС в Островце. О таком решении профильных ведомств, отвечающих за энергетику, сообщило Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

"Торговля электроэнергией с Беларусью прекратится после запуска там атомной электростанции, для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии", – говорится в сообщении.

Торговля электроэнергией на российско-латвийской границе продолжится в сокращенном объеме. Объем торговли между Калининградской областью и Литвой останется прежним, сообщило министерство.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области. Генподрядчиком выступает российский "Атомстройэкспорт". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Первый блок должен был начать работу в 2018 году, а второй – в 2019-м. Теперь сроки запуска блоков на полную мощность перенесены на 2021 и 2022 годы.

В начале августа в первый энергоблок было загружено ядерное топливо. МИД Литвы направил ноту протеста в Минск. В Вильнюсе считают, что действия Беларуси нарушили принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы, нерешенных проблем ядерной безопасности и несоблюдения безопасности во время строительства представляет прямую угрозу для национальной безопасности страны, ее окружающей среды и населения.

Напомним, ранее Латвия, Эстония и Литва первыми в ЕС ввели санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 человек. Причиной стали выборы президента, которые привели к массовым протестам в стране. Они сопровождались применением силы и задержаниями. ЕС заявил, что выборы в Белоруссии не были справедливыми.