Три из пяти стран-соседей Беларуси выдвинули требования к Лукашенко

Президенты граничащих с Беларусью Литвы, Польши, Латвии, а также Эстонии выступили с совместным заявлением, адресованным Александру Лукашенко, настоятельно призвав его выполнить три условия для деэскалации.

Документ опубликовала пресс-служба президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

В частности, глава Литвы Гитанас Науседа, Эстонии – Керсти Кальюлайд, Латвии – Эгилс Левитс и Польши – Анджей Дуда требуют от белорусского лидера выполнения следующих пунктов:

Немедленное прекратить применения силы против протестующих; Срочно освободить всех задержанных; Организовать "круглый стол по национальному примирению" с участием представителей правительства и гражданского общества.

"Мы, президенты как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и ЕС, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной", – написали президенты.

При этом, в случае невыполнения призыва, лидеры четырех стран пригрозили Александру Лукашенко прекращением сотрудничества.

"Если белорусские власти выполнят эти требования, двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми. Изоляция – это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации", – сказано в документе.

Подписанты заявления добавили, что готовы стать посредниками между главой Беларуси и оппозицией: "Мы готовы предложить свои посреднические усилия для достижения мирного решения в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета вашей страны".

Напомним, сегодня, 13 августа, в МИДе России заявлили, что на Беларусь оказывается недопустимое политическое давление.

Ранее спивер МИДа РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что украинским политикам не следует давать советы Беларуси.