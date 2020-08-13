ЕС и США должны объединить усилия по преодолению кризиса в Беларуси, – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с премьер-министром Словении Янезом Яншей призвал Евросоюз совместно с США направить свои усилия на разрешение кризиса в Белоруси.

Об этом сообщает AFP.

"Я уверен, что Евросоюз и США разделяют одинаковую тревогу по поводу того, что уже произошло и что продолжает происходить в Беларуси. Я надеюсь, что мы сможем коллективно работать над преодолением этого кризиса", – сказал Помпео.

Ранее Помпео заявил, что народ Белоруси "должен получить свободу, которую по праву заслужил". Он также призвал власти Беларуси не применять силу по отношению к протестующим.

Премьер-министр Словении поддержал Помпео, добавив, что в Беларуси должны быть проведены новые свободные выборы.

"Существует только один способ мирного решения кризиса в Беларуси – повторные выборы под наблюдением международных мониторинговых миссий", – сказал Янез Янша.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео накануне выпустил заявление по поводу протестов и выборов в Беларуси. Он ометил, что выборы не были свободными или справедливыми, и что США решительно осуждают насилие против протестующих.