Зеленский призвал Беларусь отказаться от уличного насилия
Зеленский заявил, что в диалоге должны быть заинтересованы и правительство, и протестующие, поскольку эскалация конфликта может привести к "горьким последствиям".
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия на улицах. Он считает, что лишь диалог позволит обеспечить гражданам Беларуси выход из кризисной ситуации.
Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественной взаимодействия", – считает президент.
Зеленский заявил, что в диалоге должны быть заинтересованы и правительство, и протестующие, поскольку эскалация конфликта может привести к "горьким последствиям".
Также он считает, что Беларусь должна придерживаться демократических стандартов в своих действиях и должна обеспечить гражданам права и свободы в полном объеме.
Напомним, в Беларуси в результате протестов, которые произошли после закрытия избирательных участков в воскресенье, 9 августа, были задержаны более 120 человек.