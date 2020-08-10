Зеленский призвал Беларусь отказаться от уличного насилия

Зеленский заявил, что в диалоге должны быть заинтересованы и правительство, и протестующие, поскольку эскалация конфликта может привести к "горьким последствиям".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия на улицах. Он считает, что лишь диалог позволит обеспечить гражданам Беларуси выход из кризисной ситуации.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественной взаимодействия", – считает президент.

Зеленский заявил, что в диалоге должны быть заинтересованы и правительство, и протестующие, поскольку эскалация конфликта может привести к "горьким последствиям".

Также он считает, что Беларусь должна придерживаться демократических стандартов в своих действиях и должна обеспечить гражданам права и свободы в полном объеме.