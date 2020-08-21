В МИД Беларуси обратились к ЕС из-за санкций

В МИД заявили, что это "не первые санкции" против Беларуси и она "пройдет их, как и предыдущие".

МИД Беларуси обратился к ЕС по поводу санкций, попросив не торопить события.

Соответствующее заявление, адресованное коллегам из стран ЕС, обнародовал в пятницу, 21 августа, глава МИД Беларуси Владимир Макей на странице ведомства в Twitter.

"У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше - с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других рычагов воздействия... Мы не можем рассматривать это иначе как недружественные шаги, которые наносят ущерб суверенитету Беларуси, и не можем оставлять это без противодействия", - пишет глава МИД Беларуси.

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Министерство иностранных дел Беларуси также призвало ЕС не вводить санкции против страны "в трудное время" и дать ей "пройти этап взросления".

"У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим вы, по сути, подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения", - упрекнул министр.

Он заверил, что верит в перспективу "нормальных, добрососедских, цивилизованных" отношений со странами ЕС, поскольку это отвечает интересам "Беларуси, Европы и всей Евразии".

Напомним, 14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

18 августа премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что том в случае, если не удастся договориться о санкциях на представителей властей Беларуси в масштабе всего Европейского Союза, тогда придется договариваться о санкциях с соседними странами.