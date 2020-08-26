Тихановская: Время для разговора с Москвой еще не пришло

По словам оппозиционерки, такой диалог не исключен: "Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права".

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью французскому изданию Monde заявила, что время для разговора оппозиции с Москвой еще не пришло, но она открыта для диалога.

"Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми", — заявила Тихановская в ответ на вопрос о ее намерениях говорить Москвой.

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При этом, она добавила, что "было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права".

"Но я попрошу ее (Россию), как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет", — подчеркнула экс-кандидат в президенты Беларуси.

Напомним, белорусский оппозиционер Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Ранее Тихановская призвала провести в Беларуси новые выборы.

21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".