Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Беларуси в случае перевыборов

Оппозиционер Светлана Тихановская отказалась выдвигаться на пост президента Беларуси в случае проведения перевыборов в стране.

Об этом она призналась в интервью Белсат.

На вопрос, будет ли она сама баллотироваться в случае новых выборов или, может быть, планирует идти в президенты ее муж, который сейчас находится в тюрьме, Тихановская ответила: "Я не планирую сама (выдвигаться, – ред.)".

"Уже наелись этой политикой?" – уточнил журналист. "Более чем", – ответила она.

Тем временем, адвокат Светланы Тихановской Максим Знак подал в Верховный суд жалобу от ее имени о признании выборов 9 августа недействительными.

Ранее Светлана Тихановская призвала провести новые выборы в стране.

21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".