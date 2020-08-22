Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Беларуси в случае перевыборов
Оппозиционер говорит, что "наелась политикой".
Оппозиционер Светлана Тихановская отказалась выдвигаться на пост президента Беларуси в случае проведения перевыборов в стране.
Об этом она призналась в интервью Белсат.
На вопрос, будет ли она сама баллотироваться в случае новых выборов или, может быть, планирует идти в президенты ее муж, который сейчас находится в тюрьме, Тихановская ответила: "Я не планирую сама (выдвигаться, – ред.)".
"Уже наелись этой политикой?" – уточнил журналист. "Более чем", – ответила она.
Тем временем, адвокат Светланы Тихановской Максим Знак подал в Верховный суд жалобу от ее имени о признании выборов 9 августа недействительными.
Ранее Светлана Тихановская призвала провести новые выборы в стране.
21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".