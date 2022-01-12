В России совершил свой первый полет новый Ту-160М "Белый лебедь" (видео)

Новый самолет был в воздухе 30 минут. Он превосходит своего предшественника в плане вооружения и может быть оснащен гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил свой первый полет модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик стратегического назначения ТУ-160М "Белый лебедь". Это первый модернизированный самолет, который был сконструирован в филиале завода "Туполев", который входит в состав госкорпорации "Ростех". Об этом сообщает государственная корпорация "Ростех".

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Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, на заводе был полностью восстановлен цикл производства ракетоносца Ту-160, но новый вариант получил окончание "М", поскольку конструкция машины была модернизирована. В частности были модернизированы двигатели самолета, система управления, навигационная система и система управления вооружением. Поэтому несмотря на внешнюю схожесть с Ту-160 новый образец существенно превосходит своего предка по некоторым характеристикам, в особенности, в плане вооружения.

"Большую роль в восстановлении производства уникальных самолетов сыграла модернизация Казанского авиационного завода. Была запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана", — заявил Мантуров, указывая на применение современных технологий в производстве.

Он также добавил, что платформа Ту-160 имеет дальнейшее развитие, что позволит использовать ее для "перспективных" видов вооружения.

После взлета самолет продолжал полет на высоте 600 метров около 30 минут. В ходе полета летчики-испытатели выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Ранее сообщалось, что во время полета Ту-160 в Беларуси в кабине экипажа была замечена логарифмическая линейка, которую держал в руках один из пилотов. Судя по всему, это была линейка НЛ-10, которая предназначена для решения задач навигации во время полета.

В России разрабатывают гиперзвуковую ракету "Кинжал", предназначенную для запуска из модернизированного ракетоносца Ту-160М. Опытные образцы ракеты Х-95 уже проходили ипсытания в воздухе.