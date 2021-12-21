Воздушно-космические войска РФ получили авиаполк МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребители-перехватчики с этим ракетным комплексом могут поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров.
Воздушно-космические силы Российской Федерации получили первый авиационный полк истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом во время итогового заседания коллегии Министерства обороны России во вторник, 21 декабря, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
"Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", — сказал министр обороны России.
МиГ-31 это двуместный сверхзвуковой боевой самолет-перехватчик дальнего радиуса действия. Его скорость может достигать двух Махов (Мах — скорость звука, почти 1200 км/ч — ред.). Истребитель предназначен для противодействия авиаразведке, бомбардировщикам и целям, которые находятся на низкой высоте. Как сообщает российское агентство "Интерфакс", аппарат может одновременно наносить удар по 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.
МиГ-31К представляет из себя комплекс с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Он был создан на базе модернизированного истребителя МиГ-31 и способен поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Российские военные утверждают, что ракеты способны обойти существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Напомним, ранее французская редакция издания Forbes сообщила, что если президент РФ Владимир Путин даст команду на вторжение в Украину, то украинская авиация будет практически бессильна против истребителей государства-агрессора.
В свою очередь украинская разведка поделилась данными, согласно которым, Россия может предпринять попытку вторжения в январе-феврале 2022 года.