Воздушно-космические войска РФ получили авиаполк МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Истребители-перехватчики с этим ракетным комплексом могут поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров.

Воздушно-космические силы Российской Федерации получили первый авиационный полк истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом во время итогового заседания коллегии Министерства обороны России во вторник, 21 декабря, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

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"Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", — сказал министр обороны России.

[ + – ] Шойгу об авиаполке МиГ-31К с 28:00

МиГ-31 это двуместный сверхзвуковой боевой самолет-перехватчик дальнего радиуса действия. Его скорость может достигать двух Махов (Мах — скорость звука, почти 1200 км/ч — ред.). Истребитель предназначен для противодействия авиаразведке, бомбардировщикам и целям, которые находятся на низкой высоте. Как сообщает российское агентство "Интерфакс", аппарат может одновременно наносить удар по 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

МиГ-31К представляет из себя комплекс с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Он был создан на базе модернизированного истребителя МиГ-31 и способен поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Российские военные утверждают, что ракеты способны обойти существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, ранее французская редакция издания Forbes сообщила, что если президент РФ Владимир Путин даст команду на вторжение в Украину, то украинская авиация будет практически бессильна против истребителей государства-агрессора.

В свою очередь украинская разведка поделилась данными, согласно которым, Россия может предпринять попытку вторжения в январе-феврале 2022 года.