"Устаревшие и изношенные": Украинские ВВС не смогут предотвратить вторжение авиации РФ, - Forbes

Украина за время независимости не приобрела ни одного боевого самолета из-за чего Россия имеет преимущество в виде истребителей 4++ и 5 поколений.

Россия стянула у украинских границ почти стотысячное войско. Если президент РФ Владимир Путин даст команду на атаку, то украинская авиация будет практически бессильна против них. Об этом сообщает французский отдел Forbes.

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Сообщается, что Россия имеет существенное превосходство над украинской боевой авиацией. У Москвы есть новейшие истребители 5 поколения Су-57, новые Су-34, МиГ-35 и Су-35. В то же время украинские ВВС имеют всего 125 самолетов, среди них Су-24, Су-25, МиГ-29 и Су-27. Все они были унаследованы от СССР, а за 30 лет не было приобретено ни одного штурмовика или боевого самолета. Они устаревшие и истощенные.

В то же время Россия способна развернуть целевые авиационные группы численностью до 500 самолетов.

"Мы перестали инвестировать в наше будущее и создали предпосылки для возникновения критической ситуации, которая заключается в необходимости массового и почти одновременного перевооружения ВВС на современные образцы", — заявляют в Минобороны Украины.

Поэтому перед Украиной стоит вызов в приобретении дорогостоящих истребителей. В Украине озвучивают планы по замене боевой авиации в рамках стратегического документа на 2035 год. Однако, как пишут в издании, первую партию из 6-12 самолетов должны закупить к 2023 году. Для этого уже в 2022 году должен быть подписан контракт, но пока нет даже тендера.

Напомним, на первом этапе программы планируется приобретение истребителей 4++ поколения, после чего ВВС Украины рассматривают вопрос перехода на самолеты 5 поколения.

Ранее командующий ВВС Украины заявлял, что через 10 лет вообще не останется на чем летать. Со времен независимости военные еще ни разу не получали новых самолетов.