"Устаревшие и изношенные": Украинские ВВС не смогут предотвратить вторжение авиации РФ, - Forbes
Украина за время независимости не приобрела ни одного боевого самолета из-за чего Россия имеет преимущество в виде истребителей 4++ и 5 поколений.
Россия стянула у украинских границ почти стотысячное войско. Если президент РФ Владимир Путин даст команду на атаку, то украинская авиация будет практически бессильна против них. Об этом сообщает французский отдел Forbes.
Сообщается, что Россия имеет существенное превосходство над украинской боевой авиацией. У Москвы есть новейшие истребители 5 поколения Су-57, новые Су-34, МиГ-35 и Су-35. В то же время украинские ВВС имеют всего 125 самолетов, среди них Су-24, Су-25, МиГ-29 и Су-27. Все они были унаследованы от СССР, а за 30 лет не было приобретено ни одного штурмовика или боевого самолета. Они устаревшие и истощенные.
В то же время Россия способна развернуть целевые авиационные группы численностью до 500 самолетов.
"Мы перестали инвестировать в наше будущее и создали предпосылки для возникновения критической ситуации, которая заключается в необходимости массового и почти одновременного перевооружения ВВС на современные образцы", — заявляют в Минобороны Украины.
Поэтому перед Украиной стоит вызов в приобретении дорогостоящих истребителей. В Украине озвучивают планы по замене боевой авиации в рамках стратегического документа на 2035 год. Однако, как пишут в издании, первую партию из 6-12 самолетов должны закупить к 2023 году. Для этого уже в 2022 году должен быть подписан контракт, но пока нет даже тендера.
Напомним, на первом этапе программы планируется приобретение истребителей 4++ поколения, после чего ВВС Украины рассматривают вопрос перехода на самолеты 5 поколения.
Ранее командующий ВВС Украины заявлял, что через 10 лет вообще не останется на чем летать. Со времен независимости военные еще ни разу не получали новых самолетов.