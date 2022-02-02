Армія РФ почала поповнюватися модернізованими БМП-1 "Басурманин" (фото)

У першій половині лютого одна з військових частин на Далекому Сході отримає "велику партію" бронемашин для заміни БМП-1.

У частині Східного військового округу Росії почнуть надходити модернізовані бойові машини піхоти "Басурманин", які мають замінити БМП-1. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Мотострілкові частини з Далекого Сходу отримають нові БМП-1АМ "Басурманин". Як заявляють в оборонному відомстві, велика партія бронетехніки надійде на озброєння до однієї з частин в Єврейській автономній області вже в першій половині лютого.

Відмінності від стандартного варіанта БМП-1 починаються одночасно зі зброї. Замість 73-мм гармати "Гром" на корпус встановлюється 30-мм бойовий модуль із комбінованим прицілом. Такий самий встановлюється на БТР-82. Також на "Басурманині" встановили протитанковий ракетний комплекс "Метис". Для створення димової завіси бронетехніка отримала систему "Хмара".

Також "Басурманин" відрізняється від БМП-1 потужнішим двигуном.

[ + – ] Характеристики "Басурманина"

Як пише Defense Express, постачання БМП-1АМ мали відбутися ще 2020 року. Проте достовірно невідомо, чи були якісь поставки з 2020 року.

Наразі на озброєнні РФ близько 500 БМП-1 та близько 7 тисяч на зберіганні.

Нагадаємо, у РФ почали комплектувати першу роту новими БМПТ "Термінатор", що виготовляються на базі Т-90.

Фокус повідомляв, що в РФ завершили арктичні випробування гіперзвукових ракет "Кинжал" на МіГ-31К. Тестування винищувачів із ракетами проходили у північних широтах РФ для перевірки впливу низьких температур на них.