У РФ комплектують першу роту новими БМПТ "Термінатор" на базі Т-90 (відео)

Після завершення випробувань перші 9 БМПТ надійшли до армії. Вони проходили випробування протягом року, за який виявили низку недоліків.

До 1 грудня 2021 року в РФ надійде перша партія БМПТ "Термінатор" до складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Про це повідомляє Defense Express.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомляється, що протягом року БМПТ проходили випробування та навчання екіпажів. Військові вивчали їхні характеристики, нові засоби застосування, а також вогневу міць.

Наступного року планується провести навчання, які будуть націлені на вивчення застосування "Термінатора" в бойових умовах. Усього поставлено 9 БМПТ. Наразі їх не можна повноцінно використовувати через відсутність машини командира роти.

"БМПТ — дуже ефективна, рівних з вогневої потужності в такому класі машин немає", — заявляє командувач ЦВО Лапін.

Як пишуть у виданні, найімовірніше роту "Термінаторів" використовуватимуть у напрямку головного удару. У Міноборони РФ планують проводити експеримент із застосування БМПТ.

БМПТ "Термінатор" — це багатоцільова бойова гусенична машина вогневої підтримки. Вона має посилене бронювання та прилади керування вогнем. Машина здатна вражати піхоту, танки та БМПТ, а також вести боротьбу з авіацією разом із ППО. Може поставлятись на базі Т-90А або Т-72.

Під час випробувань було виявлено недоліки:

малий калібр гармат та гранатометів

малі кути наведення

слабке бронювання модуля озброєння

малий боєкомплект ПТРК

відсутність активного захисту та РЛС

висока вартість у варіанті на базі Т-90А

А серед переваг виділяють систему розвідки, спостереження, цілевказування, озброєння, потужне бронювання корпусу.

Нагадаємо, у Німеччині показали найдосконалішу та найбоєздатнішу БМП Lynx.

Фокус повідомляв, що авіаносець "Адмірал Кузнєцов" повернеться у флот не раніше кінця 2023 року.