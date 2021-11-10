У РФ комплектують першу роту новими БМПТ "Термінатор" на базі Т-90 (відео)
Після завершення випробувань перші 9 БМПТ надійшли до армії. Вони проходили випробування протягом року, за який виявили низку недоліків.
До 1 грудня 2021 року в РФ надійде перша партія БМПТ "Термінатор" до складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Про це повідомляє Defense Express.
Повідомляється, що протягом року БМПТ проходили випробування та навчання екіпажів. Військові вивчали їхні характеристики, нові засоби застосування, а також вогневу міць.
Наступного року планується провести навчання, які будуть націлені на вивчення застосування "Термінатора" в бойових умовах. Усього поставлено 9 БМПТ. Наразі їх не можна повноцінно використовувати через відсутність машини командира роти.
"БМПТ — дуже ефективна, рівних з вогневої потужності в такому класі машин немає", — заявляє командувач ЦВО Лапін.
Як пишуть у виданні, найімовірніше роту "Термінаторів" використовуватимуть у напрямку головного удару. У Міноборони РФ планують проводити експеримент із застосування БМПТ.
БМПТ "Термінатор" — це багатоцільова бойова гусенична машина вогневої підтримки. Вона має посилене бронювання та прилади керування вогнем. Машина здатна вражати піхоту, танки та БМПТ, а також вести боротьбу з авіацією разом із ППО. Може поставлятись на базі Т-90А або Т-72.
Під час випробувань було виявлено недоліки:
- малий калібр гармат та гранатометів
- малі кути наведення
- слабке бронювання модуля озброєння
- малий боєкомплект ПТРК
- відсутність активного захисту та РЛС
- висока вартість у варіанті на базі Т-90А
А серед переваг виділяють систему розвідки, спостереження, цілевказування, озброєння, потужне бронювання корпусу.
Нагадаємо, у Німеччині показали найдосконалішу та найбоєздатнішу БМП Lynx.
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