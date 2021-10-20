Найдосконаліша і боєздатна: Rheinmetall представила новий варіант БМП Lynx (відео)

Модифікація БМП дозволяє виконувати земляні роботи на полі бою, а також має кран із вантажопідйомністю в 5 тонн. Це повинно розширити її застосування в операціях.

Німецька компанія Rheinmetall представила нову машину підтримки Lynx CSV на заході Центру передового досвіду військової техніки в Квінсленді. Про це повідомляє Army Technology.

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Нова версія БМП заснована на вже наявній Lynx, яка отримала низку поліпшень. Як заявляють в компанії — це найдосконаліша і боєздатна бойова машина піхоти, вироблена в Австралії. Lynx CSV пропонує гнучку базу, яку можна змінювати під різні вимоги місії.

"Lynx CSV кардинально змінює правила гри в арміях і дозволить солдатам виконувати низку місій при повному захисті. Із CSV солдати можуть виконувати відновлення, ремонт, підтримку в процесі маневрування і логістику підтримки, використовуючи машину, схожу на наявну БМП Lynx", — заявив керівний директор Rheinmetall Гері Стюарт.

БМП отримало додатковий бортовий паливний бак для дозаправки інших машин у польових умовах. Більш потужний силовий агрегат, а також обладнання для земляних робіт і кран із вантажопідйомністю 5 тонн.

Lynx CSV може мати різноманітний арсенал озброєння — від кулемета калібром 7,62 мм до 40 мм гранатомета.

Призначений новий БПМ для експорту в країни союзників.

Нагадаємо, чеська армія планує замінити радянські БМП на західні аналоги. У тендері бере участь і Rheinmetall із Lynx.