Переозброєння чеської армії: 3 компанії представили свої варіанти для заміни БМП (відео)

Для заміни аналогів радянських БМП-2 і БМП-1 армія Чехії планує витратити 2,1 млрд доларів за умови локалізації виробництва.

Міністерство оборони Чехії отримало пропозиції від трьох іноземних компаній своїх БМП для заміни радянських бойових машин піхоти в армії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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У відомстві планують замінити 210 БМП на сучасні зразки. Для цього планується виділити 2,1 млрд доларів. Згідно з тендером, до 1 вересня компанії повинні були представити свої варіанти для заміни застарілої техніки:

Hagglunds з моделлю CV90

General Dynamics European Land Systems і їхній Ascod 42

Rheinmetall і модель Lynx

Серед вимог тендеру — участь чеських підприємств у виготовленні й обслуговуванні бронетехніки, в грошовому вираженні участь чехів має становити не менше 40% від вартості контракту.

CV90 від компанії BAE Systems і Hagglunds

[ + – ] CV-90 Фото: BAE Systems

БМП виробляють із 1993 року. Здатна перевозити 8 людей десанту, екіпаж складається з трьох чоловік. Всього випущено близько 1200 машин. На озброєнні є 40-мм гармата L70. Нічний тепловізійний і денний приціл із лазерним далекоміром. Одна з модифікацій може постачатися з 120-мм знаряддям.

Ascod 42 від General Dynamics European Land Systems

БМП, яка серійно виробляється з 1999 року. Також здатна перевозити 8 десантників. Для управління необхідно три члени екіпажу. Вироблено понад 1000 одиниць. Як озброєння використовується 30-мм гармата Mauzer MK30. Має на борту далекомір із тепловізіонним каналом і ТБ-камерою, а у командира дисплей із тепловізором.

[ + – ] Ascod 42 Фото: Defense News

Lynx виробництва Rheinmetall

БМП, яка виробляється з 2014 року. Здатна перевозити від 6 до 8 бійців в десантному відділенні, екіпаж складається з 3 чоловік. Обладнана 35-мм гарматою Wotan 35 з електричним приводом. Існує дві модифікації БМП — KF31 і KF41. Перши варіант є більш легким і менш містким. А другий володіє потужнішим двигуном (755 к.с. проти 1140 к.с.) і підвищену максимальну швидкість з 65 км/год до 70 км/год.

Нагадаємо, в США представили рендер БМП нового класу від Rheinmetall. Також у Великобританії показали свій варіант БМП нового покоління. Обидві розробки об'єднує можливість пересування бойових машин без екіпажу.