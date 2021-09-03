Перевооружение чешской армии: 3 компании представили свои варианты для замены БМП (видео)

Для замены аналогов советских БМП-2 и БМП-1 армия Чехии планирует потратить 2,1 млрд долларов, при условии локализации производства.

Министерство обороны Чехии получило предложения от трех иностранных компаний своих БМП для замены советских боевых машин пехоты в армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В ведомстве планируют заменить 210 БМП на современные образцы. Для этого планируется выделить 2,1 млрд долларов. Согласно тендеру, до 1 сентября компании должны были представить свои варианты для замены устаревшей техники:

Hagglunds с моделью CV90

General Dynamics European Land Systems и их Ascod 42

Rheinmetall и модель Lynx

Среди требований тендера — участие чешских предприятий в изготовлении и обслуживании бронетехники, в денежном выражении участие чехов должно составлять не менее 40% от стоимости контракта.

CV90 от компании BAE Systems и Hagglunds

[ + – ] CV-90 Фото: BAE Systems

БМП производится с 1993 года. Способна перевозить 8 человек десанта, экипаж состоит из трех человек. Всего выпущено около 1200 машин. На вооружении имеется 40-мм пушка L70. Ночной тепловизионный и дневной прицел с лазерным дальномером. Одна из модификаций может поставляться со 120-мм орудием.

Ascod 42 от General Dynamics European Land Systems

БМП, которая серийно производится с 1999 года. Также способна перевозить 8 десантников. Для управления необходимо три члена экипажа. Произведено более 1000 единиц. В качестве вооружения используется 30-мм пушка Mauzer MK30. Имеет на борту дальномер с тепловизионным каналом и ТВ-камерой, а у командира дисплей с тепловизором.

[ + – ] Ascod 42 Фото: Defense News

Lynx производства Rheinmetall

БМП, производящейся с 2014 года. Способна перевозить от 6 до 8 бойцов в десантном отделении, экипаж состоит из 3 человек. Оборудована 35-мм пушкой Wotan 35 с электрическим приводом. Существует две модификации БМП — KF31 и KF41. Первая вариант является более легким и менее вместительным. А второй обладает более мощным двигателем (755 л.с. против 1140 л.с.) и повышенную максимальную скорость с 65 км/ч до 70 км/ч.

Напомним, в США представили рендер БМП нового класса от Rheinmetall. Также в Великобритании показали свой вариант БМП нового поколения. Обе разработки объединяет возможность передвижения боевых машин без экипажа.