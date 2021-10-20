Самая совершенная и боеспособная: Rheinmetall представила новый вариант БМП Lynx (видео)

Модификация БМП позволяет вести земляные работы на поле боя, а также имеет кран с грузоподъемностью в 5 тонн. Это должно расширить ее применение в операциях.

Немецкая компания Rheinmetall представила новую машину поддержки Lynx CSV на мероприятии Центра передового опыта военной техники в Квинсленде. Об этом сообщает Army Technology.

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Новая версия БМП основана на уже существующей Lynx, которая получила ряд улучшений. Как заявляют в компании — это самая совершенная и боеспособная боевая машина пехоты, производимая в Австралии. Lynx CSV предлагает гибкую базу, которую можно менять под различные требования миссии.

"Lynx CSV кардинально меняет правила игры в армиях и позволит солдатам выполнять ряд миссий при полной защите. С CSV солдаты могут выполнять восстановление, ремонт, поддержку при маневрировании и логистику поддержки, используя машину, похожую на существующую БМП Lynx", — заявил управляющий директор Rheinmetall Гэри Стюрарт.

БМП получило дополнительный бортовой топливный бак для дозаправки других машин в полевых условиях. Более мощный силовой агрегат, а также оборудование для земляных работ и кран с грузоподъемностью 5 тонн.

Lynx CSV может иметь разнообразный арсенал вооружения — от пулемета калибром 7,62 мм до 40 мм гранатомета.

Предназначен новый БПМ для экспорта в страны союзников.

Напомним, чешская армия планирует заменить советские БМП на западные аналоги. В тендере принимает участие и Rheinmetall с Lynx.