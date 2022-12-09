Десантники затрофеили российский БМП "Басмурманин" в нетронутом состоянии (видео)

"Басурманин" — это модернизация обычной БМП, на которую установили боевой модуль от БТР-82А и поменяли двигатель.

Related video

Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили российскую БМП-1АМ "Басурманин" в идеальном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Фейсбуке.

В ходе боя российские войска бросили БМП-1АП "Басурманин", чтобы спасти свои жизни. Машина досталась военным в идеальном состоянии.

"Российская техника "перешла" на сторону ВСУ. Воины одного из батальонов 95-й бригады захватили у российских оккупантов БМП-1АМ "Басурманин", — написали в публикации.

Боец в видеоролике говорит, что сейчас "Басурманин" проходит испытания, но уже скоро ее отправят на поле боя. Параллельно словам военного было видно как ведется огонь из БМП-1АМ.

БМП-1АМ "Басурманин" — это российская модификация БМП-1. Модернизация затронула комплекс вооружения, двигатель и электронику. БМП оснастили боевым модулем от БТР-82А с автоматической пушкой 30-мм калибра, пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм. Также в "Басурманина" установили двигатель от БМП-2, современную систему наведения и тепловизор.

Напомним, БМП "Басурманин" начали поставлять в армию РФ в начале февраля 2022.

Ранее сообщалось, что ВСУ затрофеили российской техники почти на 2 млрд долларов. А прямые расходы РФ на войну против Украины могут превысить 110 млрд долларов.