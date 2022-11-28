ВСУ затрофеили российскую боевую технику почти на $2 млрд, — Oryx (фото)

Прямые ежегодные расходы России на войну в Украине, по данным аналитиков, могут превысить $110 миллиардов.

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Вооруженные силы Украины с первого дня полномасштабного вторжения захватили российскую технику почти на $2 млрд. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил военный аналитик Владимир Даценко, ссылаясь на статистику, подготовленную проектом Oryx.

По его словам, ВСУ не только успешно уничтожали вооружение ВС РФ, но и захватывали его в виде военных трофеев.

Согласно статистике аналитического проекта Oryx, с первого дня полномасштабного вторжения украинские военнослужащие затрофеили не менее 2 тысяч единиц боевой техники.

"Общая стоимость военных трофеев составляет почти $2 миллиарда без учета легкого вооружения и боеприпасов. Прямые ежегодные расходы России на войну в Украине могут превысить 110 миллиардов долларов. Это больше, чем США потратили на войну в Афганистане и Ираке. Но это только прямые затраты на боевые действия", — продолжил Даценко в своем микроблоге.

Аналитик спрогнозировал, что на фоне международных санкций увеличатся расходы на поддержку экономики России и, соответственно, снизятся доходы от экспорта энергоресурсов. Ограничения Запада, как считает Даценко, приведут к тому, что у Владимира Путина останется меньше ресурсов для продолжения полномасштабной войны, и ему "придется заглянуть в карман простых россиян".

[ + – ] ВСУ захватили российскую боевую технику почти на $2 млрд

Несколькими днями ранее аналитический проект Oryx публиковал статистику потерь ВС РФ среди боевой техники. По данным экспертов, Россия с первого дня полномасштабного вторжения в Украину потеряла не менее 8 тысяч единиц техники.

Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила более 85 тысяч солдат ВС РФ, тысячи танков, артиллерийских систем и боевых бронированных машин.