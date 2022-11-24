9 месяцев большой войны: в Генштабе ВСУ рассказали, сколько войск и техники потеряла РФ

С начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже более 85 тысяч бойцов ВС РФ, тысячи танков, броневиков и артиллерийских систем. Потери РФ уже давно превысили Афганистан и Чеченские войны.

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24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Генштабе ВСУ рассказали, сколько войск и техники потеряли оккупанты.

9 месяцев назад ВС РФ вошли на территорию Украины, атаковав с трех направлений — север, юг и восток. С того момента Силы обороны Украины отбросили врага из-под Киева, Сумм и Чернигова, затем провели контрнаступление в Харьковской области и 11 ноября освободили Херсон.

Украина смогла отвоевать больше половины, 52,5% захваченной территории с 24 февраля, сообщает аналитик Defmon.

ВС РФ за 9 месяцев вторжения потеряли:

ликвидированного личного состава — 85 720

танков — 2898

боевых бронированных машин — 5837

артиллерийских систем — 1889

РСЗО — 395

средства ПВО — 209

самолетов — 278

вертолетов — 261

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1547

крылатые ракеты — 531

корабли/катеры — 16

автомобильной техники и автоцистерн — 4400

спецтехники — 161

За минувшие сутки больше всего потерь враг понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Потери РФ превысили Афганистан и Чеченские войны.

Напомним, по данным украинской разведки, ВС РФ сооружают новые линии обороны на севере Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали использовать боеприпасы 2022 года выпуска. Это может говорить о плохой логистике у оккупантов или об истощении запасов.