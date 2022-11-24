9 месяцев большой войны: в Генштабе ВСУ рассказали, сколько войск и техники потеряла РФ
С начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже более 85 тысяч бойцов ВС РФ, тысячи танков, броневиков и артиллерийских систем. Потери РФ уже давно превысили Афганистан и Чеченские войны.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Генштабе ВСУ рассказали, сколько войск и техники потеряли оккупанты.
9 месяцев назад ВС РФ вошли на территорию Украины, атаковав с трех направлений — север, юг и восток. С того момента Силы обороны Украины отбросили врага из-под Киева, Сумм и Чернигова, затем провели контрнаступление в Харьковской области и 11 ноября освободили Херсон.
Украина смогла отвоевать больше половины, 52,5% захваченной территории с 24 февраля, сообщает аналитик Defmon.
ВС РФ за 9 месяцев вторжения потеряли:
- ликвидированного личного состава — 85 720
- танков — 2898
- боевых бронированных машин — 5837
- артиллерийских систем — 1889
- РСЗО — 395
- средства ПВО — 209
- самолетов — 278
- вертолетов — 261
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1547
- крылатые ракеты — 531
- корабли/катеры — 16
- автомобильной техники и автоцистерн — 4400
- спецтехники — 161
За минувшие сутки больше всего потерь враг понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Потери РФ превысили Афганистан и Чеченские войны.
Напомним, по данным украинской разведки, ВС РФ сооружают новые линии обороны на севере Крымского полуострова.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали использовать боеприпасы 2022 года выпуска. Это может говорить о плохой логистике у оккупантов или об истощении запасов.