Армия РФ начала использовать боеприпасы 2022 года выпуска: о чем это говорит (фото)
После отступления ВС РФ из Херсона, бойцы ВСУ обнаружили склад с новыми 152-мм снарядами.
Армия РФ начала использовать артиллерийские боеприпасы 2022 года выпуска, что говорит о реальном положении дел с обеспечением оккупационных сил. Об этом сообщает Defense Express.
При отступлении ВС РФ из Херсона, они бросили ни один склад боеприпасов и десятки единиц техники. На одной из таких позиции были обнаружены 152-мм снаряды, которые были изготовлены в 2022 году. Удалось установить дату производства по маркировке "8-22-3П":
- 8 — это номер партии
- 22 — это год производства
- 3П — это номер базы
Однако в издании подчеркивают, что обычно сперва используются самые старые боеприпасы. Если на фронт попадают свежеизготовленные снаряды, то это может говорить о двух вещах — либо на складе, где хранятся они, больше нет старых снарядов, либо логистика поставок настолько нарушена, что поставлялось все, что было в наличии.
При этом авторы отмечают, что в октябре также были замечены 122-мм снаряды, которые были изготовлены в нынешнем году. Исходя из этого есть осторожные обоснования считать, что намечается тенденция.
Напомним, "Укроборонпром" организовал производство дефицитных советских калибров для нужд украинской армии. Ранее в СМИ сообщили, что у Великобритании из-за войны в Украине начали заканчиваться боеприпасы. Поэтому компанию-производитель просят увеличить производство.