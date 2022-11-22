Армия РФ начала использовать боеприпасы 2022 года выпуска: о чем это говорит (фото)

После отступления ВС РФ из Херсона, бойцы ВСУ обнаружили склад с новыми 152-мм снарядами.

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Армия РФ начала использовать артиллерийские боеприпасы 2022 года выпуска, что говорит о реальном положении дел с обеспечением оккупационных сил. Об этом сообщает Defense Express.

При отступлении ВС РФ из Херсона, они бросили ни один склад боеприпасов и десятки единиц техники. На одной из таких позиции были обнаружены 152-мм снаряды, которые были изготовлены в 2022 году. Удалось установить дату производства по маркировке "8-22-3П":

8 — это номер партии

22 — это год производства

3П — это номер базы

[ + – ] Снаряды 152-мм 2022 года производство

Однако в издании подчеркивают, что обычно сперва используются самые старые боеприпасы. Если на фронт попадают свежеизготовленные снаряды, то это может говорить о двух вещах — либо на складе, где хранятся они, больше нет старых снарядов, либо логистика поставок настолько нарушена, что поставлялось все, что было в наличии.

[ + – ] В октябре уже были замечены боеприпасы 122-мм 2022 года производства

При этом авторы отмечают, что в октябре также были замечены 122-мм снаряды, которые были изготовлены в нынешнем году. Исходя из этого есть осторожные обоснования считать, что намечается тенденция.

Напомним, "Укроборонпром" организовал производство дефицитных советских калибров для нужд украинской армии. Ранее в СМИ сообщили, что у Великобритании из-за войны в Украине начали заканчиваться боеприпасы. Поэтому компанию-производитель просят увеличить производство.