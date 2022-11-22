Армія РФ почала використовувати боєприпаси 2022 року випуску: про що це говорить (фото)

Після відступу ЗС РФ з Херсона, бійці ЗСУ помітили склад із новими 152-мм снарядами.

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Армія РФ почала використовувати артилерійські боєприпаси 2022 року випуску, що говорить про реальний стан справ із забезпеченням окупаційних сил. Про це повідомляє Defense Express.

У процесі відступу ЗС РФ з Херсона вони кинули не один склад боєприпасів і десятки одиниць техніки. На одній з таких позицій було знайдено 152-мм снаряди, які були виготовлені у 2022 році. Вдалося встановити дату виробництва з маркування "8-22-3П":

8 — це номер партії;

22 — це рік виробництва;

3П — це номер бази.

[ + – ] Снаряди 152-мм 2022 року

Однак у виданні наголошують, що зазвичай спершу використовуються найстаріші боєприпаси. Якщо на фронт потрапляють свіжовиготовлені снаряди, то це може говорити про дві речі — або на складі, де вони зберігаються, більше немає старих снарядів, або логістика поставок настільки порушена, що постачалося все, що було в наявності.

[ + – ] У жовтні вже було помічено боєприпаси 122-мм 2022 року виробництва

Водночас автори зазначають, що в жовтні також було помічено 122-мм снаряди, які були виготовлені цього року. Тому є обережні обґрунтування вважати, що намічається тенденція.

Нагадаємо, "Укроборонпром" організував виробництво дефіцитних радянських калібрів для потреб української армії. Раніше у ЗМІ повідомили, що у Великій Британії через війну в Україні почали закінчуватися боєприпаси. Тому компанію-виробник просять збільшити виробництво.