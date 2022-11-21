"Приветов будет много": "Укроборонпром" показал украинские 152-мм боеприпасы

На украинских и иностранных предприятиях наладили производство боеприпасов советских калибров, запасы которых постепенно иссякают у стран-партнеров.

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Государственный концерн "Укроборонпром" показал первое изображение украинских боеприпасов калибром 152-мм. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале госконцерна.

В День достоинства и свободы "Укроборонпром" показал фотографию части 152-мм боеприпасов, которые уже несколько месяцев производятся в Украине и одной из стран НАТО. На изображении показаны десятки корпусов для боеприпасов.

"Вот они, 152-мм нашей украинской ярости. Уже скоро по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много", — подписали публикацию в госконцерте.

[ + – ] Украинские 152-мм боеприпасы Фото: Укроборонпром

18 ноября в "Укроборонпроме" заявили, что удалось наладить производство боеприпасов калибром 122 и 152 миллиметров, а также 120-мм мин. Они успешно прошли все испытания и изготавливаются уже не первый месяц. Отмечается, что удалось рассредоточить производственные мощности, в том числе в странах-партнерах. Цель производства украинских боеприпасов — постепенное исчерпывание запасов советских калибров у партнеров.

Напомним, 4 ноября Резников заявил, что в Украине наладили производство боеприпасов для артиллерии. Вместе с тем производство 155-мм пока не планируют.

Также заявлялось, что Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. Шесть стран НАТО будет вместе с нашей страной производить тяжелое вооружение и технику.