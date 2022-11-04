"Укроборонпром" наладил производство боеприпасов для артиллерии, – Резников

На предприятиях наладили изготовление советских калибром 122 и 152 мм. Также теперь изготавливаются 120-мм мины.

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В Украине наладили производство артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 152-мм. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на брифинге, передает АрміяInform.

Предприятия "Укроборонпрома" наладили производство снарядов калибром 122 и 152-мм, а также мин калибром 120 мм. Министр выразил надежду, что в течение следующих нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы.

"Мы уже испытали их изделия, и они работают и будут работать на поле боя", — заявил Резников.

Также он добавил, что производство 155-мм снарядов в Украине пока не планируют налаживать. На данный момент украинская сторона надеется на поставки партнеров. При этом если "Богдану" калибром 155-мм будут и дальше развивать, то и производство снарядов к ним также наладят.

"У нас есть прямой диалог с производителями. И если и дальше будет происходить развитие этой 155-мм артсистемы, то, соответственно, под нее также будет налажено производство боеприпасов. Пока что снарядов 155 калибра от наших партнеров нам достаточно", — подчеркнул министр обороны.

Напомним, в мае сообщалось, что Украина планирует наладить производство боеприпасов с партнерами. Несколько стран выражали готовность участвовать в проекте.

Также Резников заявлял, что Украине нужно разработать беспилотные платформы так как за ними стоит будущее война на планете.