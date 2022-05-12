Вопрос нескольких месяцев: Украина может наладить производство боеприпасов с партнерами

По словам главы "УкрИннМаш" Виталия Немилостивого, для решения вопроса нужно ускорить сотрудничество со странами Европы, которые уже выразили готовность участвовать в проекте.

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Украина совместно с партнерами может организовать производство артиллерийских снарядов в сжатые сроки. Об этом заявил глава всеукраинского объединения организации работодателей "Федерации работодателей машиностроительной отрасли" и руководитель корпорации "УкрИннМаш" Виталий Немилостивый в интервью Defense Express.

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По словам Немилостивого, совместно с восточноевропейскими странами украинская промышленность может организовать производство артиллерийских боеприпасов калибром от 100 до 152 мм. Ряд стран уже выразили готовность сотрудничать с Украиной в этом вопросе.

Для продвижения этого вопроса нужно ускорить коммуникацию и сотрудничество с партнерами. Сейчас все руководители предприятий и конструкторы действуют по законам мирного времени, что по словам Виталия Немилостивого, значительно усложняет коммуникацию.

Отметим, в ВСУ существует определенный недостаток боеприпасов для ряда артиллерийских вооружений, о чем в частности заявлял директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Недостаточно снарядов и для реактивной артиллерии под "Грады", "Смерчи" и "Ураганы".

Напомним, в последний пакет помощи США входит поставка 25 тысяч снарядов для артиллерии и радары. Американские гаубицы М777 также уже в Украине. Используются активно-реактивные снаряды.