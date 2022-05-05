Американские гаубицы М777 уже применяет ВСУ: огонь ведут активно-реактивными снарядами (фото)

Дальность стрельбы орудия превышает российские "Мста-С", поэтому в первую очередь она предназначены для "снайперского" уничтожения артиллерии врага.

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Украинские артиллеристы Вооруженных сил Украины уже применяют в боях гаубицы М777А2, которые передали партнеры. Об этом сообщает телеграм-канал Deep State, опубликовавший фото снарядов.

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"М549 уже на позициях. На фото активно-реактивный БП (боеприпас) на 40 км", — написал автор.

[ + – ] На снардах надписи "За Ирпень", "За бучу", "За Боярку"

М549 — это 43,5 кг снаряд, в котором масса боевой части составляет от 6,8 до 7,26 кг, в зависимости от типа. Как сообщает Defense Express, дальность стрельбы позволяет получить преимущество над российскими "Мста-С", которые имеют дальность 24,7 км.

[ + – ] Мста-С ВС РФ

Тип снарядов, который попал на фото, предназначен для контрбатарейной борьбы. Для эффективного огня у М777 есть цифровая система управления огнем. За счет этого достигается "снайперская" точность.

[ + – ] Цифровая система управления М777

Всего украинская армия получила свыше 100 гаубиц М777 из США, Канады и Австралии.

Напомним, 2 мая Пентагон опубликовал кадры погрузки гаубиц М777 для ВСУ. В Украину доставили уже абсолютное большинство орудий.

27 апреля партию М777 отправила Австралия. В правительстве подчеркнули, что они и дальше будут поддерживать Украину разными способами.